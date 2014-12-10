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«النواب الليبي» يختار 4 ممثلين للمشاركة في الحوار الوطني الأسبوع المقبل

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صوت مجلس النواب الليبي، على اختيار أربعة من نوابه، للمشاركة في جولة الحوار الوطني والذي دعا إليه المبعوث الأممي لدى ليبيا الأسبوع المقبل.

وقال عضو مجلس النواب، طارق الجروشي، في تدوينة له على «فيس بوك»، إن البرلمان اختار الأعضاء الأربعة بطريقة الاقتراع السري، حيث سيمثل المجلس النواب محمد شعيب، أبوبكر بعيرة، الصادق إدريس محمد، صالح همة.

وأضاف «الجروشي»، أن «أعضاء مجلس النواب اتفقوا على ثمانية ثوابت لإنطلاق الحوار، أهمها التأكيد على السلطة الشرعية في ليبيا ممثلة بالبرلمان وحكومته المنبثقة عنه، وتسليم السلاح للدولة».

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، قد أعلن الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، تأجيل جولة الحوار حتى بداية الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة التفاصيل مع مختلف الأطراف.

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