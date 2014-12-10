«كيري» يطالب الكونجرس بإطلاق يد أوباما في حربه ضد «داعش»

طالب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الثلاثاء، الكونجرس، بإطلاق يد الرئيس باراك أوباما، بالموافقة على الحرب التي أعلنها على تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، ومنحه مزيد من الصلاحيات.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، دعا «كيري» الكونجرس للتصويت على السماح باستخدام القوة العسكرية.

وبموجب الدستور الأمريكي، فإن قرار إعلان الحرب هو من اختصاص الكونجرس، وتعد المطالبة بموافقة الكونجرس على الحرب إجراء قانوني رسمي، ولكن تتجاوز الإدارة الأمريكية الحالية في حربها ضد «داعش» أيضًا بشكل قانوني.

وطالب وزير الخارجية، خلال شهادته، بزيادة صلاحيات أوباما في الحرب على داعش قائلاً «لا أعتقد أن تخويلاً باستخدام القوة العسكرية يجب أن يتضمن تحديدًا جغرافيًا.. داعش تشكل خطرًا على المصالح والموظفين الأمريكيين في بلدان أخرى».

وتابع: «لا نريد تخويل استخدام القوة العسكرة أن يحد من قدرتنا على استخدام القوة المناسبة ضد داعش في تلك الأماكن (خارج العراق وسوريا) إذا ما تطلب الأمر».

وشدد «كيري» على أنه سيكون من الخطأ إشعار «داعش» بأن لديها ملاذات آمنة خارج العراق وسوريا، مطالبًا بعدم تحديد صلاحيات الرئيس الأمريكي عن طريق تخويل يمنعه من استخدام القوات البرية في المعارك كخيار.

وأضاف وزير الخارجية، «لا يجوز تقييد يدي القائد العام أو قادتنا (العسكريين) في الميدان من الاستجابة لحالات طارئة يستحيل التكهن بها».

ومن جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، روبرت مينانديز، إن النسخة الحالية من مسودة تخويل الرئيس الأمريكي في استخدام القوة العسكرية تحدد صلاحيات الرئيس بعدم استخدام قوات قتالية برية باستثناء العمليات الاستخبارية التي تتطلب حماية أو إنقاذ مواطنين وجنود أمريكيين.

وأضاف «مينانديز» أن تخويل استخدام القوة العسكرية سيتم تحديده بثلاث سنوات، يمكن بعدها أو أثنائها طلب التجديد من الكونجرس.