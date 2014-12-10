محافظ القاهرة يتفقد موقع عقار بولاق ويعلن تسكين الأسر المتضررة بمدينة بدر

انتقل الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، لتفقد موقع عقار الترجمان بحى بولاق، الذى انهار جزء منه، دون حدوث ضحايا ، وتابع أعمال اللجنة الهندسية التى قرر تشكيلها لمعاينة العقار، وأسباب انهياره، ومدى تأثر العقارات المجاورة من أجل سلامة السكان والحفاظ على أرواحهم.

واطمأن المحافظ من اللواء محمد ايمن نائب المحافظ للمنطقة الغربية على تنفيذ تعليماته الفورية بسرعة نقل وتسكين الثلاثة أسر المضارة التى تم حصرهم وكانت تقطن العقار بوحدات سكنية جديدة بمدينة بدر ، قبل نهاية اليوم الثلاثاء، على ان يتم التنسيق مع هيئة النقل العام لتوفير اتوبيسات لنقل أفراد الأسر المضارة إلى موقع الوحدات السكنية الجديدة ، وكذلك توفير سيارات وعمال لتسهيل عملية نقل المنقولات والأمتعة الخاصة بتلك الأسر ، كما اطمأن المحافظ على استقرار حالة الطالبة الجامعية التى أصيبت جراء انهيار العقار بعد نقلها لمستشفى صيدناوى.

وقرر المحافظ بناء على توصيات تقرير اللجنة الهندسية المبدئى سرعة اخلاء العقار رقم 7 لمجاور للعقار المنهار نتيجة تأثره حفاظاَ على أرواح شاغليه حيث يحتاج لتدخل سريع بالترميم والتدعيم ومراجعة سلامته الانشائية، وتوفير وحدات سكنية بديلة لاستضافة السكان لحين الانتهاء من أعمال الترميم.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغاَ بانهيار العقار رقم 5 شارع العدويه من شارع الصحافة بالترجمان حى بولاق ، والمكون من أرضى وطابقين “حوائط حاملة” وأسقف خشبية دون حدوث وفيات أو خسائر ، وتبين ان العقار عبارة عن مينى صغير وقديم صادر له قرار ازالة كلى حتى سطح الارض رقم 5 لسنة 2002 ، ورفض شاغليه على مدار 12 عام مغادرة العقار.