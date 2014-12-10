مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بسوهاج‎

لقي عامل مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين علي الطريق الزراعي السريع أمام مدخل قرية شندويل بمركز المراغة .

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، إخطاراً من مركز شرطة المراغة ، يفيد بوقوع مصادمه علي الطريق الزراعي السريع أمام مدخل قرية شندويل دائرة المركز ووجود متوفي ومصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعو أيمن محمد محمود 31 سنة حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي ويقيم بناحية شندويل – دائرة المركز السيارة رقم 11275 أجرة سوهاج أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة السرعة الزائدة وأصطدم بالسيارة رقم 18291 ملاكي سوهاج قيادة المدعو علاء الجندي البدوي 27 سنة سائق ويقيم بذات الناحية.

ونتج عن الحادث وفاة المدعو أحمد سعد قريشي 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وإصابة كل من قائد السيارة الثانية ” باشتباه ما بعد الارتجاج ” وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي مرتضي زكريا محمد السيد 36 سنة عامل، وعادل أحمد خليفة درويش 48 سنة عامل- ويقيمان بذات الناحية ” بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ” [ من مستقلي السيارة الثانية ] .

وتم نقل الجثة والمصابين الثاني والثالث للمستشفي المركزي، كما حدثت بعض التلفيات بالمركبتين “جاري تقديرها “، وبسؤال قائدي السيارتين وشقيق المتوفي المدعو محمود سعد قريشي 35 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية، أيدوا ما جاء بالفحص00 ونفي الأخير الشبهة الجنائية.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرو، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17437 جنح المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.