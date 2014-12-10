محافظ سوهاج يحيل 3 موظفين بمجلس مدينة طهطا إلى النيابة الإدارية

أحال اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، 3 موظفين بمجلس مدينة طهطا إلى النيابة الادارية للتحقيق في إصدارهم شهادة بيان رصيد أجازات لأحد العاملين المحالين للمعاش بالمجلس بزيادة 10 أيام دون وجه حق.

وقال المستشار إبراهيم خفاجي، المستشار القانوني لمحافظة سوهاج، إن محافظ الأقليم اللواء محمود عتيق ألزم الجهات الإدارية بالمحافظة بضرورة تنفيذ تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقرار المحافظ بشأن إصدار هذة الشهادات لمنع التلاعب فيها وحفاظا على المال العام.

ولفت إلى تمكن المحافظة من استرداد ما يقرب من مليون جنيه في العام الماضى بعدما تم إكتشاف صرفها دون وجه حق نتيجة تلاعب بعض الموظفين في إصدار هذة الشهادات .