بالصور.. داعش تلقي رجلًا من سطح مبنى وترجمه بعد اتهامه بـ«فعل فعلة قوم لوط»

نفذ تنظيم «داعش» في العراق حكمًا بالإعدام فريد من نوعه بحق رجلًا اتهموه بالشذوذ الجنسي، حسبما نشرت قناة العربية على موقعها الإلكتروني.

وألقى أعضاء التنظيم بالرجل، الذي أدانه التنظيم بـ«فعل فعلة قوم لوط»، من أعلى مبنى، قم قاموا برجمه حتى الموت، فيما نشرت صوره على مواقع الإنترنت الخاصة بالتنظيمات المتطرفة.

وذكرت «العربية» أنه قد جاء في البيان المرافق للصور: «حكمت المحكمة الإسلامية في ولاية الفرات على رجل فعل فعلة قوم لوط بالرمي من أعلى مكان في المدينة، ثم يتبع بالحجارة حتى الموت»، فيما لم يذكر البيان تاريخ تنفيذ الإعدام.

وتظهر الصور رجال ملثمون بزي عسكري فوق سطح مبنى بينما يسقط رجلًا من أعلى.

وكان التنظيم الإرهابي قد رجم رجلين حتى الموت بالتهمة نفسها، نوفمبر الماضي.