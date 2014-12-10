أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالصور.. داعش تلقي رجلًا من سطح مبنى وترجمه بعد اتهامه بـ«فعل فعلة قوم لوط»

Google+ Print

نفذ تنظيم «داعش» في العراق حكمًا بالإعدام فريد من نوعه بحق رجلًا اتهموه بالشذوذ الجنسي، حسبما نشرت قناة العربية على موقعها الإلكتروني.

وألقى أعضاء التنظيم بالرجل، الذي أدانه التنظيم بـ«فعل فعلة قوم لوط»، من أعلى مبنى، قم قاموا برجمه حتى الموت، فيما نشرت صوره على مواقع الإنترنت الخاصة بالتنظيمات المتطرفة.

وذكرت «العربية» أنه قد جاء في البيان المرافق للصور: «حكمت المحكمة الإسلامية في ولاية الفرات على رجل فعل فعلة قوم لوط بالرمي من أعلى مكان في المدينة، ثم يتبع بالحجارة حتى الموت»، فيما لم يذكر البيان تاريخ تنفيذ الإعدام.

وتظهر الصور رجال ملثمون بزي عسكري فوق سطح مبنى بينما يسقط رجلًا من أعلى.

وكان التنظيم الإرهابي قد رجم رجلين حتى الموت بالتهمة نفسها، نوفمبر الماضي.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية