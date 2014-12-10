بروتوكول ثلاثي للتعاون الدراسي بين الصين مصر وإيطاليا

أكد باولو ساباتيني المستشار الثقافي الإيطالي بالقاهرة، أن عمل مقترح بروتوكول ثلاثي بين الصين ومصر وإيطاليًا في غاية الأهمية نظرًا للعلاقة الإقتصادية التي تربط مصر بالصين، خاصًا بعدما تم تكليفه من الجانب الصينى لعمل هذا البروتوكول بين إيطاليا والصين في المجال الدراسى وسيتم إدخال مصر كشريك ثالث للعلاقة الوطيدة بين الطرفين .

جاء ذلك في كلمته بجامعة المنيا، خلال لقاء جمعه بالدكتور جمال أبوالمجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتورة ليزى والدكتورة آنا أرينا القائمان على تدريس اللغة الإيطالية بكلية الألسن والدكتور سيد سهيم عميد كلية الألسن والدكتور شريف أبوالمكارم الأستاذ بقسم اللغة الإيطالية .

وأوضح ساباتيني أنه في العام القادم 2015م سيتم تنفيذ احتفالات ثقافية وفنية مع جامعة المنيا في إطار سياسة العمل خارج حدود العاصمة القاهرة، مضيفًا أنه يعمل بشعار أن العمل ليس بعيدًا عن الخيال ولكنه عملًا واقعيًا قابل للتنفيذ

ولفت إلى أن المعهد الثقافى الإيطالي سيبدأ عمله الفنى مع بداية العام وكل ما يفعله حبًا لمصر من منطلق الصداقة التي تجمع الدولتين، متمنيًا أن ينشط هذا التفاعل عبر وسائل الإعلام المختلفة لنوضح للعالم أن مصر وإيطاليا داعمتين للسلام والمحبة ولا يتحقق السلام إلا بنشر الثقافة وأتمنى أن تكون لهذه الرسالة صداها لدى العالم وفى الدولتين .

وأشار الدكتور أبوالمجد إلى أن الزيارة دلالة على الإتصال المباشر بين الشعبين المصرى والإيطالى وهذا ما وضح في زيارة الرئيس السيسى الأخيرة في إيطاليا وتفهم الجانب الإيطالي مجريات الأحداث في مصر.

وأضاف بأنه يتمنى التعاون بين السفارة الإيطالية وجامعة المنيا حيث أن الجامعة بعد انقضاء الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد بدأت في الانفتاح على الثقافات المختلفة وفتح باب الحوار مع الثقافات الأوروبية لأن الثقافة هي التي تغير الشعوب في مجالاتها المختلفة .

وأشاد بالبروتوكول الثلاثى بين مصر وإيطاليا والصين لتحقيق الأهداف المرجوه .

وفى ختام اللقاء كرم الدكتور جمال أبوالمجد الملحق الثقافى الإيطالي بالقاهرة بإهداءه درع الجامعة لدعمه وجهوده في نشر الثقافة الإيطالية في مصر.