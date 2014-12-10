البحرين: وفاة مواطن وشرطي أردني في اعتداءين إرهابيين

دبي - أ. ف. ب

قتل مواطن بحريني واصيب آسيوي بجروح في "تفجير ارهابي" وقع في قرية شيعية غرب المنامة بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية البحرينية في تغريدة عبر تويتر، ذلك بعد ساعات من مقتل شرطي اردني الجنسية تعرض بحسب السلطات لعمل ارهابي في قرية شيعية مجاورة.

واكدت الوزارة في تغريدة الثلاثاء وقوع "تفجير إرهابي في قرية كرزكان" اسفر "عن وفاة مواطن بحريني وإصابة بسيطة لآسيوي". وذكرت ان "الجهات المختصة تباشر إجراءاتها في الموقع". ولم تصدر اي تفاصيل اضافية عن وزارة الداخلية.

وافادت الوزارة في بيان على حسابها على موقع تويتر مساء الاثنين عن "استشهاد أحد رجال الشرطة مساء امس إثر تعرضه لعمل ارهابي أثناء قيامه باداء الواجب في منطقة دمستان".

وفي وقت لاحق، اكد رئيس الامن العام اللواء طارق حسن الحسن في بيان ان الشرطي القتيل هو العريف علي محمد علي وهو اردني الجنسية وكان يعمل ضمن الفريق التدريبي المنبثق عن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الجانبين البحريني والأردني في مجال تبادل الخبرات.

ودمستان وكرزكان قريتان من مجموعة القرى الشيعية الواقعة غرب وجنوب غرب المنامة.وقال سكان في المنطقة ليل الاثنين الثلاثاء ان الشرطة اغلقت المنافذ المؤدية لدمستان واقامت عدة نقاط امنية.

واتهم وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد ال خليفة حزب الله اللبناني بالوقوف وراء التفجير الذي اودى بحياة الشرطي. وكتب في حسابه على موقع تويتر "رجل امن اخر يسقط شهيدا في البحرين، قتلته قنبلة من صنع حزب الله الارهابي".

وأدانت السفارة الأميركية لدى البحرين بشدة الهجوم الذي وقع الليلة قبل الماضية في منطقة دمستان. وأعربت السفارة في بيان أصدرته امس عن خالص تعازيها لأسرة وأصدقاء وزملاء الشرطي، مبينة أن أعمال العنف غير مبررة على الإطلاق. وشددت على أهمية الهدوء وحثت جميع الأطراف المعنية على بذل كل ما في وسعهم لمنع مزيد من العنف.