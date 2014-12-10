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بالفيديو.. خبير أمني: لم نرى حتى الآن أي مكافحة للفساد

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قال مدحت الشريف، الخبير الأمني والاستراتجي، إن مكافحة الفساد ليس بالشعارات ولكن بتطبيق الآليات من خلال الأجهزة المعنية.

وأضاف «الشريف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» على قناة «LTC»، مساء الثلاثاء، مع الإعلامي سيد على، «بصفة عامة متفقين تُعاني من الفساد، ولابد أن يكون المشروع رقم واحد في مصر يكون مكافحة الفساد».

وأوضح: «مكافحة الفساد بالآليات مش مجرد شعارات ولكن لابد من تنفيذ الأجهزة المعنية لتلك الآليات، من خلال إعادة الهيكلة وإصلاح الجهاز الإداري الدولة».

وتابع: «محتاجين نواجه المنظومة الفاسدة بإجراءات سريعة وحازمة، وحتى الآن لم نر مكافحة على أرض الواقع».

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