فيديو.. عضو «مجندة مصرية»: «عايزة أبقى شرطة عسكرية.. جربونا مش هتخسروا»

طالب أعضاء حملة «مجندة مصرية»، التي تطالب بدخول الفتيات للقوات المسلحة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الموافقة على لقاءهم، لعرض الفكرة عليه، «ومحاولة تنفيذها على أر ض الواقع»، فيما كشفت إحداهن عن رغبتهن في الالتحاق بالشرطة العسكرية.

وقالت مريم، عضو الحملة، في حوار مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «LTC»، مع الإعلامي سيد على، مساء الثلاثاء: «أنا عايزة أدخل كلية عسكرية، ولو خطيبي طالبني عدم التفكير في الموضوع هضحي بيه».

وأضافت: «عايزين نبقى شرطة عسكرية، وجربونا مش هتخسروا، وياريت محدش يحكم علينا ويقول إزاي دول بنات، البنت ممكن تكون بـ 100 راجل».

فيما طالبت ثريا ناجي، إحدى مؤسسي الحملة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بلقاءهن، قائلة: «عايزين نقابل الرئيس، وياريت الرئيس يستجيب لبناته، وعايزين نعرفك الحملة ياريس، وأقبل بيها».