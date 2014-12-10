د. الجهيمي: اهتمام القيادة ب«الدارة» أبقاها مؤسسة متجددة ومنارة مشعة لا تتقادم

رفع نائب الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور ناصر بن محمد الجهيمي شكره وعرفانه الكبيرين إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين حفظهم الله ، على ما تلقاه دارة الملك عبدالعزيز من الاهتمام والرعاية والمتابعة كونها تحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وما تحظى به من العناية الكريمة في سبيل تحقيق أهدافها الوطنية والعلمية بخدمة تاريخي المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية.

جاء ذلك بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الدارة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز. وقال الدكتور الجهيمي: «لطالما كانت دارة الملك عبدالعزيز محل اهتمام ولاة الأمر ورعايتهم الكريمة في سبيل تطوير وتحديث رؤيتها الحالية وخططها المستقبلية لكي تصل إلى أهدافها وأغراضها في خدمة التاريخ الوطني وتأصيل قيمه المباركة لدى المواطن واستحضارها دوماً في المشهد اليومي لتعزيز اللحمة والهوية الوطنية، وتقديمه للخارج كأنموذج للتاريخ العربي والإسلامي المشرق، وهذه العناية النبيلة أبقت الدارة وهي تحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه ، مؤسسة متجددة ومنارة مشعة لا تتقادم أو يخفت عملها أو يكل، فغدت باهتمام خاص ومباشر من سمو رئيس مجلس الإدارة بيتاً للجميع وخزانة ثرية بالمصادر التاريخية تقدم ثمارها لحركة البحث العلمي وتدعم كل ما من شأنه توثيق عرى العلاقة المعمقة بين الوطن والمواطن».

وأضاف في معرض تصريحه بهذه المناسبة: «وما التشكيل الأخير لمجلس إدارة الدارة من ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بأنشطة الدارة وأهدافها إلا تدعيم لمسيرتها، وتجديد في دمائها لتبقى بيتاً للجميع من الباحثين والمهتمين والمتخصصين كما رسم لها سمو رئيس مجلس الإدارة، وهذه سنة الحياة وقاعدة رئيسة من قواعد التطور والنماء لكل مؤسسة وجهة تعمل من أجل أهداف سامية ورفيعة لكي يعم نفعها وتسود عوائدها المعنوية الجميع بفضل ما تلقاه المؤسسات العلمية والبحثية خصوصاً والحراك العلمي في المملكة من العناية الفائقة والمستمرة من لدن حكومة خادم الحرمين من أجل نماء الوطن وتنمية الإنسان السعودي».