وزير الصحة يبحث تفعيل برتوكولات الصحة بين مصر وكلا من اليمن والتشاد

بحث الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، ونظيرة اليمنى الدكتور رياض ياسين عبد الله، والوفد المرافق له، تفعيل بروتوكولات الصحة بين مصر واليمن.

وأشاد عدوى بعمق العلاقات التاريخية التى تربط البلدين وأن مصر على أتم استعداد للدعم الكامل للأخوة الأشقاء من دولة اليمن، مشيرا إلى ضرورة التعاون في مجال الدواء وتسهيل إجراءات التسجيل الدوائي، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة التهريب الدوائي.

ووجه الوزير إلى أهمية التعاون بين الزمالة المصرية والمجلس اليمني للتخصصات الطبية، وأيضا التعاون في مجال المسح الصحي وخطط مواجهه الأوبئة بين البلدين.

ومن جهته، طلب وزير الصحة اليمني تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين منذ عام 2005 في المجال الصحي والدوائي، وتحديثه بما يتواكب من الأحداث الجارية في اليمن الشقيق، خاصه ما يخص بند تقديم المنح العلاجية المجانية لليمنيين.

وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في التصدير الدوائي إلى اليمن، مما يزيد من فرص التواجد المصري في كل دول الخليج، نظرا لعضوية اليمن في مجلس التعاون الخليجي.

> وأفاد بأن المواطنين اليمنيين يفضلون العلاج في مصر، حيث يبلغ عدد المرضى اليمنيين الذين يعالجون بمصر حوالى 120 ألف مريض سنويا.

وطالب ياسين بالاستفادة من الخبرة المصرية في مجال تطوير القطاع الصحي في اليمن، وإرسال قوافل طبية متخصصة إلى اليمن، خاصة في علاج الأمراض المستعصية وإجراء الجراحات المعقدة.

ومن ناحية أخرى، التقى الدكتور عادل عدوي، السفير محمود سعد، سفير مصر بدولة التشاد، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس التشادي ادريس ديبى لمصر يوم 14 ديسمبر الجاري.

> واتفق الجانبان على أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في المجال الصحي والدوائي والتي سوف تعكس مدى الجدية في دعم أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين ودور مصر الرائد في القارة الإفريقية.

وتشمل المذكرة التعاون بين الجانبين في إيفاد أطباء للعمل في دولة التشاد وإرسال القوافل الطبية في التخصصات المختلفة، والتعاون في مجال الرعاية الأساسية والأمراض المعدية ومجال الإسعاف.

كما اتفقا على أهمية تواجد الدواء المصري في دوله تشاد والتي تعتبر البوابة لعدد 6 دول إفريقية، منها نيجيريا والتي تبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة مما يستلزم التوجه بإنشاء مصنع مصري للدواء في دولة التشاد. ومن ثم فقد تم إرسال مقترح مذكرة التفاهم بين البلدين إلى مساعد الوزير الخارجية لشئون غرب ووسط إفريقيا لإرسالها إلى الجانب التشادي استعدادا لتوقيعها أثناء الزيارة الرئاسية القادمة.

أ ش أ