بالفيديو - أرسنال يضرب جالاتا سراي أربع مرات.. ودورتموند متصدر

نجح أرسنال في تحقيق فوزا رباعيا مقابل هدف خارج الديار على حساب جالاتا سراي في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وحل أرسنال ضيفا على جالاتا سراي من أجل آمل تحقيق الفوز وتعثر بوروسيا دورتموند للظفر بصدارة المجموعة إلا أن خطة أرسنال فشلت.

أرسنال فاز ولكن دورتموند حقق نقطة التعادل أمام أندرلخت ليضمن الفريق الألماني صدارة المجموعة.

لوكاس بودولسكي لم يمهل جالاتا سراي الكثير، فافتتح أهداف أرسنال في الدقيقة الثانية من صاروخ أرض جو.

شاهد - صاروخ بولدي في مرمى جالاتا سراي

ونجح بعدها رامسي في إحراز هدف أرسنال الثاني في الدقيقة 11، إلا أنه غضب لهدف بولدي الرائع ليحرز واحد من أفضل الأهداف على الإطلاق.

ففي الدقيقة 29 أطلق رامسي صاروخا هز شباك جالاتا للمرة الثالثة وسط دهشة جميع من في الملعب من روعة الهدف.

شاهد - هدف الموسم من رامسي

في الشوط الثاني واصل أرسنال ضغطه على مرمى الفريق التركي، إلا أن سينان بولات حارس جالاتا سراي وقف بالمرصاد لكل هجمات أرسنال.

وقلص شنايدر النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 88 قبل أن يختتم بولدي رباعية أرسنال.

شاهد أهداف المباراة

وفي لقاء أخر ضمن دورتموند تأهله كمتصدر للمجوعة الرابعة بعد التعادل 1-1 أمام أندرلخت.

بوروسيا تقدم أولا عن طريق شيرو إيموبيلي قبل أن يعدل أليكساندر ميتروفيتش النتيجة في الدقيقة 84.

التعادل رفع رصيد بوروسيا إلى النقطة 13 في الصدارة بفارق الأهداف عن أرسنال، بينما ضمن أندرلخت تواجده في اليوروبا ليج بعد حصده النقطة الـ6.

شاهد أهداف المباراة