بالفيديو - التونسي عبد النور يقود موناكو لصدارة المجموعة وليفركوزن وصيفا

(إفي): خطف فريق موناكو الفرنسي صدارة مجموعته الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب باير ليفركوزن الألماني الذي رافقه إلى دور الـ16، بعد فوز الأول على منافسه زينيت سان بطرسبرج الروسي 2-0 ، وتعادل ليفركوزن مع خصمه بنفيكا البرتغالي بدون أهداف.

ففي المباراة الأولى، تمكن موناكو من التغلب على زينيت الروسي بهدفين دون رد أحرزهما كل من التونسي أيمن عبد النور (ق63)، قبل أن يضيف البرازيلي فابينيو هدف الاطمئنان (ق89).

أما لقاء باير ليفركوزن وبنفيكا فقد كان تحصيل حاصل بمثابة الفريق الألماني الذي كان قد ضمن التأهل بالفعل، وقد انتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بالتالي يرتفع رصيد موناكو من النقاط إلى 11 يحتل بها صدارة المجموعة الثالثة، بينما يحصل باير ليفركوزن على نقطة وحيدة ترفع رصيده إلى 10 نقاط يحل بها في الوصافة.

فيما ودع كل من زينيت سان بطرسبرج وبنفيكا البطولة بعد أن حل الفريق الروسي في المركز الثالث بسبع نقاط، ليواصل مشواره الأوروبي في بطولة "دوري أوروبا"، وتذيل البرتغاليون ترتيب المجموعة بخمس نقاط.

شاهد أهداف المباراة