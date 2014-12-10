مركز زايد للعلوم الصحية يطلق 12 بحثاً بمليون درهم

يطلق مركز زايد للعلوم الصحية في جامعة الإمارات 12 بحثاً في العلوم الطبية والصحية بالدولة بقيمة مليون درهم، وبدعم وتمويل مباشر من مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشرف المركز على 26 طالباً وطالبة في برامج الدراسات العليا للعلوم الصحية، وبذلك يكون المركز قد باشر باكورة عمله كواحد من أهم مراكز البحث العلمية التخصيصية في الدولة.

مركز وطني

وأكدت الدكتورة فاطمة المسكري مديرة المركز لـ «البيان» أن البحوث التي تم تمويلها بقيمة مليون درهم مقدمة من مؤسسة زايد العليا وهي تشمل مشاريع عن سرطان الثدي، تنميط الخلايا السرطانية، استخدام العسل النيوزلندي في علاج السرطان، استخدام خلاصات نواة التمر في الاستخدامات الطبية بالتعاون مع كلية نظم الأغذية، استخدام الطحالب في علاج السرطان، عزل الخلايا المضطربة جينياً والمسؤولة عن الأمراض الوراثية، بحث أولي عن طرق الفحص الأولي للسرطان، بحث مختبري عن سرطان الثدي باستخدام الفئران، الوقاية من تداعيات مرض السكري لدى الشباب، آليات جديدة لتطوير علاج الاكتئاب والأمراض النفسية، بحث مرض الرعاش العصبي، تأثير بعض الفيروسات على الجينات.

دعم

وأشارت إلى أن الجامعة أنشأت المركز بناءً على توجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس الأعلى للجامعة، بضرورة دعم برامج البحث العلمي، وبما يعزز من دور ومكانة الجامعة كمؤسسة وطنية بحثية علمية واكاديمية رائدة.

وأُنيطت بالمركز الذي يتخذ من جامعة الإمارات مقراً له مجموعة من المهام البحثية التخصصية، وأوكلت إليه مهمة تحديد الأولويات ووضع السياسات الخاصة بالبحث العلمي في قضايا الصحة ذات الأولوية لدى سكان الدولة. خاصة الصحة العامة والصحة الغذائية والأمراض المزمنة والطب الجزيئي.

مهام بحثية

ويشرف المركز على تصميم وإجراء البحوث العلمية المستقلة ونشرها في المجلات العلمية والعمل على الإشراف العام للتدريب والتعليم في البحث العلمي لطلاب الدراسات العليا وزمالة ما بعد الدكتوراه، وكذلك تنظيم الدعوة السنوية لمسابقة البحوث الوطنية في مركز الصحجة العامة، والصحة الغذائية والأمراض المزمنة، وإدارة عمليات الفرز للعروض المقدمة واستعراضها وتحكيمها، والمشاركة في اعتمادها ومراقبة عمل المتقدمين الذين تم اختيار بحوثهم لتنفيذها.

كما يشرف المركز إدارياً وفنياً على تنظيم المؤتمر السنوي لمركز زايد للعلوم الصحية، والمساهمة في تقييم وتحكيم الملخصات العلمية للمشاركين، والعمل على بناء شبكة من الباحثين العالمين داخل وخارج الدولة، وتجسير التعاون العلمي والبحثي بين مراكز البحوث العالمية.

وحدات تخصصية

وأوضحت مديرة المركز أنه تم وضع الهيكلية الإدارية للمركز، بحيث يتكون من ثلاث وحدات بحثية، لكل وحدة فريق عمل متخصص، الأولى وحدة بحوث صحة أمراض السكري، والثانية وحدة بحوث الصحة الغذائية، والثالثة أوكل لها مهام بحوث الطب الجزيئي، وهناك وحدة خاصة بالجينات والأمراض المزمنة قيد الإنشاء.

وأضافت أنه حدد لكل وحدة برامج عمل ومهام بحثية خاصة تقوم بها ضمن برنامج عام يخدم أهداف ودور المركز وتعزيز مكانته العلمية والبحثية، وانعكاس ذلك على خدمة الدولة والمجتمع، وإثراء البحث العلمي، الذي يعزز بدوره من دور ومكانة الجامعة كمؤسسة بحثية رائدة في المنطقة.

وزادت أنه تم تعزيز علاقات المركز بعدد من المراكز البحثية العالمية، حيث يوجد تعاون مشترك مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والجامعة الوطنية في ماليزيا، وجامعة لوما ليندا في كاليفورنيا، جامعة اكسفورد، معهد طب المناطق النائية بجامعة اسكوتلندا.

التركيز على مشاريع بحثية مرتبطة بالدولة والمجتمع

أفاد الدكتور محمد الصادق نائب مديرة المركز بأن مركز زايد بن سلطان للعلوم الصحية، يعتبر واحداً من أهم المراكز البحثية التخصصية في الدولة، والذي يبني دراسته على مشاريع بحثية مرتبطة بالدولة والمجتمع، ويقدم نتائج بحوثه ودراسته للجهات المختصة صاحبة القرار.

وأَضاف أنه يعزز من دور جامعة الأمارات كمركز بحث علمي وفق المعايير الأكاديمية العالمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ويعمل المركز حالياً على توفير كوادره العلمية والبحثية وفق الوحدات البحثية التخصصية، كما يعمل على تشجيع طلاب كلية العلوم الصحية على البحث العلمي، وكذلك برامج الدراسات العليا، وفق التخصصات العلمية والاحتياجات الوطنية لتلبية حاجة الدولة والمجتمع من كافة التخصصات الطبية.

تحليلات

ويجري المركز التحليلات الإحصائية ويعد الخلاصات العلمية، المكتوبة والمرئية وانتاج المواد الإعلامية المتنوعة للنشر، بما في ذلك الملخصات والنشرات والتقارير الموجزة للمواد الدعائية والإعلامية المرتبطة بعمل المركز، والعمل أيضا على تقديم المساعدات للباحثين في جامعة الإمارات باستخدام بيانات بحوث الصحة العامة والخاصة، والبيانات ذات الصلة المتاحة في الدولة، إلى جانب الأشراف على طلاب الدراسات العليا المهتمين بصحة السكان وتقديم الاستشارات الإحصائية للأعضاء الأخرين.

بحوث

وأوضح أنه من بين عمل الوحدات التخصصية هناك وحدة الطب الجزيئي، المعنية في إجراء بحوث تخصصية حول الاضطرابات أحادية الجين، حيث انه بات من المعروف علمياً ان هناك الكثير من حالات الاضطرابات الجينية الوراثية الموروثة لدى السكان في مجتمع دولة الأمارات، وبلغ عدد تلك الحالات التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن أكثر من 300 حالة، إضافة إلى انتشار أمراض متعددة، منها السكر من النوع الثاني، السمنة، بعض أمراض السرطانات، أمراض القلب والأوعية الدموية، والأعصاب والتي ارتفعت معدلاتها باطراد على مر العقود الماضية بسبب النمو الاجتماعي والاقتصادي، والارتفاع في متوسط الأعمار النتاج عن تحسن الرعاية الصحية، وسوف تعمل هذه الوحدة على تحديد الاضطرابات الجينية، والبحث عن عواملها ومسبباتها، والتعرف على المناهج الجديدة في التشخيص والعلاج والوقاية وتثقيف الجيل وتوفير التطوير المهني المستمر للطلاب والأطباء .

تعاون

أكدت مديرة المركز، أن عمله لا يقتصر فقط على دعم مشاريع البحوث العلمية الطبية، بل هناك تعاون مشترك بين مختلف كليات واقسام الجامعة، سيما كليات الهندسة، والعلوم، ونظم الأغذية، وهو ليس حصراً على كلية الطب، بل هو مركز مفتوح يستقطب جميع الباحثين الأكاديميين في الجامعة،.