«السياحة» تحاول تقليل آثار الأزمة

بدأت وزارة السياحة اتخاذ مجموعة من الخطوات لمتابعة أزمة إغلاق السفارات، وتأثيرها على سوق السياحة الوافدة من الخارج، فيما كشف مصطفى عبدالخالق، مدير المكتب السياحى فى كندا، عن زيادة الحركة الوافد من السوق إلى المقصد المصرى.

قال أحمد شكرى، رئيس قطاع السياحة الدولية: إن هيئة تنشيط السياحة تتابع منذ اللحظة الأولى لإغلاق سفارتى بريطانيا وكندا مقريهما فى القاهرة الموقف من تلك الأسواق، مشيرا إلى أن الوضع حتى الآن يسير بشكل طبيعى، ويتم رفع تقارير على مدار اليوم إلى هشام زعزوع، وزير السياحة.

وأضاف شكرى، لـ«المصرى اليوم»، إلى أن إغلاق المقر لدواع أمنية فى محيط السفارة لا يؤثر بنفس درجة صدور تحذير سفر من جانب الخارجية لرعايا دولتها، مشيرا إلى أن ذلك يدفع الشركات والأفراد إلى تجنب المقصد السياحى ويؤدى إلى إلغاء الحجوزات. وتابع شكرى أن الموسم الحالى هو موسم إجازة أعياد الميلاد، ويليه موسم إجازة منتصف العام، موضحا أن الوضع سيكون واضحا مع بداية يوم الإثنين المقبل، وهو أول يوم عمل فى أوروبا الغربية، ويمكن من خلال إحصائيات تلك الفترة بيان حجم تأثير إغلاق السفارات وكذلك تحذير أستراليا.

وقال مصدر رسمى بالوزارة إن هناك غرفة عمليات مصغرة تتابع على مدار الساعة ما يصدر عن السفارات داخل مصر وكذلك بيانات وزارات الخارجية فى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

من جهته، قال مصطفى عبدالخالق، المستشار السياحى فى كندا، عبر اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»، إن الوضع بالنسبة للسوق الكندية مستقر، وإنه على الرغم من إغلاق مقر السفارة الكندية فى مصر إلا أن مؤشرات السوق إيجابية، وهناك تواصل دائم مع الشركات العاملة مع السوق المصرية، ولم تتأثر بقرار إغلاق السفارة، وتتفهم الدواعى الأمنية فى سياق أن الوضع قد يكون حول محيط السفارة به ملاحظات، لكن الوضع بشكل عام آمن، وهو ما يدفعه للاستمرار فى العمل بشكل طبيعى، ولم يتم حتى الآن إلغاء أى حجوزات من جانب السائحين الكنديين، بل إن الوضع لديهم إيجابى ونتلقى استفسارات عن برنامج «العائلة المقدسة».