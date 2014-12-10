«الداخلية» تكثف إجراءات تأمين السفارات.. وتؤكد: لا تهديدات

وضعت وزارة الداخلية إجراءات تأمينية شاملة فى محيط السفارات المختلفة فى القاهرة والجيزة، وتفقدت القيادات الأمنية محيط السفارات للتأكد من يقظة القوات، ورفعت درجة الاستعداد فى 190 سفارة، فى الوقت الذى أكدت فيه التقارير التى تقدم بها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عدم تلقيه أى معلومات من الأجهزة الأمنية بوجود تهديدات باستهداف سفارات.

وقالت مصادر فى مكتب وزير الداخلية إن مديرية أمن القاهرة نفذت جميع الطلبات التى طلبها مسؤولو السفارة البريطانية، عدا إغلاق الشارع الرئيسى فى محيط السفارة، مشيراً إلى أنه تم تعزيز الخدمات الأمنية وتعيين نقطة لتفتيش السيارات المشتبه فيها.

وأضافت المصادر أن هناك تواصلاً بين إدارة العلاقات الدولية مع السفير البريطانى فى القاهرة، وعدد من مسؤولى السفارات بالقاهرة، وأن التقارير لم ترصد وجود أى هجمات إرهابية فى محيط السفارات بجاردن سيتى، ونفى ما تردد حول إلقاء قطاع الأمن الوطنى والأمن العام القبض على متشدد، كان ينتوى استهداف بعض السفارات فى القاهرة.

وراجع اللواء أسامة الصغير، مساعد أول وزير الداخلية للأمن، إجراءات تأمين 190 سفارة مع قيادات الوزارة، وتعزيز بعض الخدمات فى محيط السفارة البريطانية، على خلفية الاجتماع مع مسؤوليها، الذى تطرق إلى إجراءات التأمين وتعزيز القوات الإضافية، دون الحديث عن أى تهديد لمبنى السفارة.

وانتشرت قوات أمن القاهرة فى محيط السفارات بجاردن سيتى، وتواجدت القوات بكثافة لتأمينها، وشارك فى عملية التامين ضباط الاشتباه والنظام والأمن المركزى والمباحث الجنائية، وأكدت قيادات أمن القاهرة أنهم لم يتلقوا أى بلاغات من أى سفارة بتعرضها لأى تهديدات من أى نوع، وأنهم مستمرون فى التأمين قبل أى أحداث أو تداعيات.

وقال اللواء على الدمرداش، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، إن قوات الأمن متواجدة على مدار الساعة فى محيط كل السفارات فى القاهرة دون استثناء، ويتسلم أفراد الخدمة الثانية عملية التأمين قبل أن يغادر أى فرد من الخدمة التى انتهى عدد ساعات عملها المكان، مؤكداً أن منطقة جاردن سيتى التى تنتشر بها السفارات مؤمنة تماما، ولم تتلق أجهزة الأمن بالقاهرة أى بلاغات من أى نوع قبل غلق سفارة بريطانيا مقرها بجاردن سيتى.

وأضاف الدمرداش أن طلبات مسؤولى السفارات بتشديد الحراسة تم تفعيلها فى الحال، فضلا عن الدوريات التى تتولى مراقبة الحالة الأمنية فى محيط كل سفارة.

وقال اللواء عصام سعد، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إنه يتولى بنفسه الإشراف ومراقبة الخدمات الأمنية فى محيط السفارات، وأنه قام بالفعل بجولة أمنية فى الحادية عشرة والنصف صباحاً فى محيط سفارتى بريطانيا وأمريكا وغيرهما من السفارات الموجودة فى منطقة جاردن سيتى.

من جهته، قال اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إن هناك إجراءات تأمينية مشددة على العشرات من مقار السفارات الأجنبية والقنصليات فى دائرة محافظة الجيزة، واصفاً تلك الإجراءات بأنها «مُعتادة».

ونفى «فاروق»، لـ«المصرى اليوم»، ورود تعليمات بتشديد الإجراءات الأمنية فى محيط السفارات الأجنبية والقنصليات فى نطاق محافظة الجيزة، عقب واقعتى إغلاق السفارتين «البريطانية والكندية» بالقاهرة، مشيراً إلى أن الخدمات المتواجدة مشددة ومناسبة لتأمين مثل هذه المنشآت المهمة.