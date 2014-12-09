تويتر النجوم: نجوى تحتفل بصخرتها ومروان خوري يوضح

تسود الأجواء السعيدة "تويتر"، من احتفالات بالأعمال الجديدة وزيادة عدد المتابعين، إلى الاستعداد لموسم الأعياد. كما لم يخلُ الأمر من التغريدات المُنتقدة أو الموضحة لبعض المواقف.

فبعد قرار عرض فيلم "حلاوة روح" في السينما المصرية، تستعد النجمة هيفا وهبي لعرض الفيلم في الصالات المصرية، حيث طغى الحديث عن الفيلم على تغريدات الفنانة، فنشرت صورة تظهر القرار بعدم حذف أي مشهد من الفيلم، بالإضافة إلى تغريدات أخرى عن الموضوع نفسه.

أما نجوى كرم، فتحتفل بنجاح أغنيتها التي أصدرتها مؤخراً "عالصخرة"، حيث تقوم بنشر تغريدات تدعو إلى سماع الأغنية والاستمتاع بها، وتتكلم عن نجاحها.

ومن أجواء برنامج "أراب أيدول"، نشرت الفنانة أحلام فيديو حصرياً من كواليس البرنامج، تظهر فيه أثناء تحضير نفسها للحلقة، أما الفنان الخليجي حسين الجسمي فأعلن أنه سيكون ضيف الحلقة الختامية من البرنامج الذي سيعرض يوم السبت، وسيتم الإعلان عن اسم الفائز.

أصالة تنتقد بعض النصائح التي تسمعها من الناس بعد وفاة شقيقها فكتبت: "أكره النصيحة وخصوصاً بالبديهيات مثلاً لما حدا لأول مره بشوفه وبيقلي وبيشدد ( انتبهوا على مصطفى إبن أيهم أمانه) معقول هالطلب؟معقول هالشخص!!!".

ومع اقتراب موسم الأعياد، بدأت كل من إليسا، وكارول سماحة، وميريام فارس بالاستعدادات للاحتفال بعيد الميلاد، من خلال تزيين شجرة الميلاد كل منهن على طريقتها الخاصة، كما عبّرن عن سعادتهن باقتراب العيد من خلال تغريداتهن.

أما "قيصر الغناء العربي" كاظم الساهر، فسيحيي وللمرة الأولى حفلاً في مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية.

ومن جهته، نفى مروان خوري تصريحات نُقلت عن لسانه حول أعمال فنية تعود للنجمة كارول سماحة، موضحاً بتغريدة جاء فيها: "بحب إنفي اي تصريح بالصحافة عن لساني بخصوص الاعمال اللي رح تقدّما الفنانة كارول سماحة من تفاصيل وتواريخ ! هيدا موضوع هيي بس بتعلن عنّو !!".

وفي أجواء المنافسات على تجميع أكبر عدد من المتابعين، كتب الفنان وائل كفوري بيت شعر على "تويتر"، أعلن خلاله أن عدد متابعيه على "تويتر" وصل إلى مليون متابع، وعبّر عن افتخاره بهذا الأمر. كما أعلنت ميريام فارس من خلال عمل ريتويت أن عدد متابعيها على "إنستغرام" وصل إلى 40 ألف متابع.

أما الإعلامي نيشان فأبدى رأيه بالممثلين حيث غرّد: "الممثّل "السَّئيل" بيمثّل.الممثل الشاطر ما بيمثّل.الممثّل الشّاطر بيعيش الدور".

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