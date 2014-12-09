هل تقاضى عادل إمام مبلغاً ضخماً مقابل مشاركته في مهرجان مراكش؟

تعرض الفنان المصري عادل إمام لهجوم شديد عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، بعد حضوره "مهرجان مراكش" الذي أقيم في المغرب حيث تمّ تكريمه.

واتهم الناشطون إمام بأنه يفضّل مهرجانات الخارج على مهرجانات بلده، موضحين أنه منذ سنوات طويلة لم يحضر الزعيم أي مهرجان في مصر، رغم توجيه الدعوات له من القائمين على مهرجانات كبيرة بحجم "مهرجاني القاهرة والإسكندرية".

وترددت أنباء تؤكد أن الممثل عادل إمام تقاضى مبلغاً مادياً ضخماً مقابل حضوره "مهرجان مراكش"، وصل إلى 200 ألف دولار، وهو ما جعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون أن السبب وراء مشاركة الزعيم في مهرجانات الخارج هو الإفادة المادية، لأنه لا يتقاضى أي دولار عندما يشارك في مهرجانات داخل مصر، على حد تعبيرهم.

من جانبها، اتصلت "سيدتي نت" بعادل إمام، لمعرفة ردة فعله على هذه الأقاويل، فقال: "ده كلام فاضي ميستحقش الرد".

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