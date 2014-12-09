إعلامية مصرية تكشف شبكة للشذوذ الجنسي الجماعي

تعرضت الإعلامية المصرية منى العراقي مقدمة برنامج "المستخبي"، الذي يعرض على قناة "القاهرة والناس" المصرية، لهجوم عنيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مساهمتها في القبض على أكبر شبكة للشذوذ الجنسي الجماعي في القاهرة بجانب قسم الأزبكية.

وقامت القناة بنشر الصور على حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم الكثيرون منى بأنها تحاول الترويج لنفسها بهذا الفعل الذي وصفوه بغير الأخلاقي، خصوصاً وأنها ظهرت في الصور وهي تقوم بتصوير المكان بهاتفها المحمول.

كما كشف برنامج "المستخبي" عن أن هذه الشبكة هي عبارة عن رواد حمام بخار للرجال، في شارع باب البحر في منطقة رمسيس في قلب القاهرة، يديره رجل يبلغ من العمر حوالي 60 عاماً.

وتُقام داخل الحمام وصلات شذوذ جنسي جماعي، على مسمع ومرأى الحضور، حيث أن زواره هم ذكور من مختلف الأعمار والجنسيات.

واستطاع برنامج "المستخبي" إجراء تحقيق مصوّر، يثبت وقائع الشذوذ الجنسي الجماعي، مع تسجيل اعترافات أصحاب هذا الحمام.

يشار إلى أن برنامج "المستخبي" تقدم ببلاغ للجهات الأمنية يكشف تفاصيل ما يحدث في الحمام، ولكن تصاريح النيابة تأخرت، ولذلك قرر فريق البرنامج تأجيل عرض التحقيق لإتاحة الفرصة للجهات الأمنية لإقفال الحمام، حيث كان من المقرر عرض التحقيق يوم الأربعاء الفائت.

وعلى الفور، توجهت قوة من مباحث الآداب بتوجيهات من اللواء محمد قاسم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبقيادة المقدم أحمد حشاد رئيس قسم تحريات آداب القاهرة، وألقت القبض على من كانوا في الحمام يشاركون في حفلة جنس جماعي، كما قاموا بالقبض على مدير الحمام وكل العاملين فيه.

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