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لطيفة التونسية سفيرة الطفولة العربية في تونس

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لطيفة التونسية سفيرة الطفولة العربية في تونس لطيفة التونسية سفيرة الطفولة العربية في تونس

الأربعاء 10-12-2014 03:00

عُينت الفنانة التونسية لطيفة التونسية سفيرة للطفولة العربية في تونس، من قبل اتحاد سفراء الطفولة العرب واللجنة الوطنية لليونسكو.

وعبرت لطيفة عن سعادتها وافتخارها بهذا المنصب من خلال تغريدة كتبتها على موقع "تويتر": "كلي فخر واعتزاز بقرار اتحاد السفراء الطفولة العرب واللجنة الوطنية لليونسكو بتنصيبي سفيرة للطفولة العربية بتونس".

 

 

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