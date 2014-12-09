لطيفة التونسية سفيرة الطفولة العربية في تونس

عُينت الفنانة التونسية لطيفة التونسية سفيرة للطفولة العربية في تونس، من قبل اتحاد سفراء الطفولة العرب واللجنة الوطنية لليونسكو.

وعبرت لطيفة عن سعادتها وافتخارها بهذا المنصب من خلال تغريدة كتبتها على موقع "تويتر": "كلي فخر واعتزاز بقرار اتحاد السفراء الطفولة العرب واللجنة الوطنية لليونسكو بتنصيبي سفيرة للطفولة العربية بتونس".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي