وكيل الأزهر: التوسع في إنشاء الكتاتيب بالقرى والمراكز

قام الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، الثلاثاء، بزيارة لمعهدي السلام بشطورة، ومعهد علي بن أبى طالب النموذجي بسوهاج، حيث تابع الدراسة بالمعهدين، وقام بإجراء حوار مع الطلاب والمدرسين بالمعهدين للاطمئنان على سير الدراسة، والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية، وكذلك الإعداد لأعمال الكنترول واختيار الأعضاء وفق المنهج الذي يحقق العدالة والشفافية.

أكد وكيل الأزهر، في تصريحات صحفية عقب الزيارة، أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في إنشاء الكتاتيب التابعة للأزهر الشريف بالقري والمراكز، وذلك إيمانا من الأزهر بأهمية الدور الذي تقوم به الكتاتيب في تحفيظ القران الكريم، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار الكوادر المدربة لتحفيظ كتاب الله.

وأوضح أن معاهد القراءات ومن خلال المتابعة لمدة عام دراسي كامل تبين أن كثيرا منها لا تحقق الغرض منها، حيث اكتفى بعض الدارسين بأداء الامتحانات في نهاية العام من دون مواظبة على الحضور، وتم رصد العديد من هذه المعاهد من دون حضور لطالب أو طالبة طوال العام الدراسي، كما لوحظ أن بعض المعاهد يحضر بها بعض الدارسين أو الدارسات بعدد قليل جدا لا يتناسب وعدد المعلمين والإداريين في تلك المعاهد.

وتابع: «بعرض مقترح قطاع المعاهد على المجلس الأعلى للأزهر، قرر الموافقة على تقليص عدد المعاهد إلى ١٢٥معهدا، وهي المعاهد العاملة بالفعل، وسيتم الاستعانة بالمدرسين لسد العجز، والتوسع بشكل كبير في نظام الكتاتيب وبالأخص فى القرى لأنها الأقدر على تحقيق الهدف المنشود».