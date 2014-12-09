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فرقة “مسار إجبارى” تغنى فى ساقية الصاوى الخميس المقبل

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فرقة “مسار إجبارى” تغنى فى ساقية الصاوى الخميس المقبل فرقة “مسار إجبارى” تغنى فى ساقية الصاوى الخميس المقبل

مسار-اجبارى

تستعد فرقة “مسار إجبارى” لأحياء حفلين خلال الأيام المقبلة،ويقام الأول فى السابعه مسائا يوم الخميس 11ديسمبربساقية عبد المنعم الصاوى،بينما يقام الثنى فى الرابعه عصرا يوم السبت13ديسمبر بمدرسة الجيل الجديد الدوليه.

 ومن المقرر أن يغني الفريق مجموعة من أشهر أغنياته ومنها “اقرأ الخبر”، “بقيت حاوي”، و”أنا هويت”، “متخافش من بكرة”، و”غمض عينيك

 الجدير بالذكر أن فريق مسار أجبارى تأسس في عام 2005، و اختار أعضاء الفريق هذا الاسم الساخر تعبيراً منهم  باعتراضهم على القيود التي يفرضها عليهم المجتمع، وفي 2007 بدأ الفريق في الاشتراك في العديد من المهرجانات الدولية حيث شارك في عدة مهرجانات في مالطا ، إيطاليا ، تركيا ، مقدونيا .

كما شارك الفريق  في مهرجانات عربية في الكويت والإمارات العربية، كما أشترك الفريق فى عدة أفلام عربية منها فيلم “الحاوى” ، للمخرج إبراهيم بطوط، وفيلم ” ميكرفون” للمخرج أحمد عبد الله.

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