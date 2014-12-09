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محافظ سوهاج يحيل 36 موظف للتحقيق لمخالفات ادارية‎

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محافظ سوهاج يحيل 36 موظف للتحقيق لمخالفات ادارية‎ محافظ سوهاج يحيل 36 موظف للتحقيق لمخالفات ادارية‎

محافظ سوهاج

أحال اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج 36 موظفا بإدارة سوهاج وطهطا التعليمية للشئون القانونية، وشمل القرارإحالة 24 موظف بالمدرسة الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة طهطا التعليمية و7 موظفين بمدرسة نجع العرايا الابتدائية و5 موظفين بمدرسة المزالوة الابتدائية المشتركة التابعتين لإدارة سوهاج التعليمية وذلك لتركهم العمل.

كما أحال المحافظ 3 موظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا للنيابة الإدارية نظرا لإصدارهم شهادة بيانات رصيد أجازات بزيادة 10 يوم بدون وجة حق .

وألزم المحافظ الجهات الإدارية بضرورة تنفيذ تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وقرار المحافظ رقم 590 لسنة 2010 بشأن إصدار هذة الشهادات لمنع التلاعب فيها وحفاظا على المال العام.

وأوضح المستشار إبراهيم خفاجى المشرف على مكتب مكافحة الفساد والتظلمات والمستشار القانونى للمحافظ أن المكتب تمكن من استرداد ما يقرب من مليون جنيه فى العام الماضى نتيجة تلاعب بعض الموظفين فى إصدار تلك الشهادات.

وأضاف أن المحافظ شدد على أنه لا يسمح بأى تهاون أو تقصير فى العمل وأن من أساسيات تقدم الأمم هو محاربة الفساد والفاسدين .

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