رد 3400 فدان للدولة بـ«البحيرة»

قرر الـمستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف، مسـتـشــار التحقيق المنتدب فى قضايا فساد وزارة الزراعة، استرداد مساحة 3400 فدان كائنة بناحية بنجر السكر طريق الجيش، بجوار قرية عبدالباسط عبدالصمد، أبوالمطامير، بالبحيرة.

كان قاضى التحقيق تلقى بلاغاً من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بشأن استيلاء شركة السلام للمشروعات الزراعية الحديثة على مساحة 3400 فدان من أملاك الهيئة، وأن الأرض مازالت فى حيازة الشركة حتى تاريخ تقديم البلاغ بدون سند قانونى، وأنه لم يحرر عقد بيع من الهيئة للشركة عن تلك المساحة، ورغم ذلك تضع الشركة يدها عليها وتستغلها بدون سند قانونى، وتم قيد ذلك البلاغ بدفتر التحقيقات.

وكلف «إدريس» لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص النقاط الفنية بالبلاغ، وأودعت لجنة الخبراء تقريرها، الذى انتهت فيه إلى أن الأرض محل البلاغ، بمساحة 3400 فدان، ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأن الهيئة بصفتها الجهة صاحبة الولاية على الأرض لم تقم ببيع أو تخصيص تلك الأرض، وأنه صدر بتاريخ 3 سبتمبر 2006 قرار من مجلس إدارة الهيئة لاسترداد مساحة 3400 فدان بناحية بنجر السكر من شركة السلام للمشروعات الزراعية الحديثة لعدم جدية الشركة فى الاستصلاح والاستزراع.

واستدعى مستشار التحقيق الخبراء لسؤالهم فيما ورد بالتقرير، إلى جانب الممثل القانونى لشركة السلام للمشروعات الزراعية، وأثناء التحقيقات تقدم رئيس مجلس إدارة شركة السلام للمشروعات الزراعية بطلب لـ«إدريس»، يتنازل فيه عن الأرض بمساحة 3400 فدان للجهة صاحبة الولاية وهى وزارة الزراعة.