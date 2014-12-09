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النني أساسيا أمام ليفربول وحمودي على مقاعد البدلاء

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النني أساسيا أمام ليفربول وحمودي على مقاعد البدلاء النني أساسيا أمام ليفربول وحمودي على مقاعد البدلاء

يلعب محمد النني لاعب وسط منتخب أساسيا مع بازل السويسري في موقعة ليفربول ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويحل الفريق السويسري ضيفا على العملاق الإنجليزي وهو بحاجة للتعادل أو الفوز من أجل التأهل لدور الـ16 من المسابقة.

ويواجه النني تحديا صعبا، إذ يشارك ليفربول بتشكيله الأساسي الذي يقوده النجم ستيفن جيرارد.

ويعتمد بازل دفاعيا في وسط الملعب على النني وزميله فابيان فراي، بينما يجلس الجناح المصري أحمد حمودي على مقاعد البدلاء.

النني لعب كل مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل أساسي هذا الموسم.

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