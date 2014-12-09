أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

عمر سمرة يتوجه إلى القطب الجنوبي الأسبوع القادم لتحدي “الجراند سلام”

Google+ Print
عمر سمرة يتوجه إلى القطب الجنوبي الأسبوع القادم لتحدي “الجراند سلام” عمر سمرة يتوجه إلى القطب الجنوبي الأسبوع القادم لتحدي “الجراند سلام”

يعقد المغامر عمر سمرة مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل  للإعلان عن نيته  للسفر إلى القطب الجنوبي الاسبوع القادم لتحدي جديد من “الجراند سلام”.

الجدير أن مغامرة الجراند سلام “مستلهمة من بطولات التنس الكبرى” وهي تسلق قمم أعلى سبعة جبال فى السبع قارات ، بالاضافة الى التزلج على القطبين الجنوبي والشمالي .
> على مر التاريخ لم يجمع بين القمم والقطبين سوى حوالى 35 الى 40 شخصا فقط، كما ينوي عمر سمرة السفر يوم 14 ديسمبر لبدء مغامرته، التي من المتوقع أن تستمر ما بين اسبوعين إلى ثلاثة اسابيع .
> · سيقوم عمر سمره بالتزلج لمسافة 111 كيلومترا إلى القطب الجنوبى، باستخدام الزلاجات التى يصل وزنها إلى 80 كيلوجرام لمدة تتراوح من 8 إلى 10 ساعات يوميا تحت ظروف بيئية قاسية. وعند نجاحه سوف يقوم عمر برحلة تزلج اخرى إلى القطب الشمالي في ابريل عام 2015. وبمجرد الانتهاء من هذه الرحلة يكون عمر هو أول مصرى استطاع تحقيق مغامرة الجراند سلام ومن القلائل على مر التاريخ.  وبعد أن يقوم برحلته إلى الفضاء، والتي مازال يتم الاعداد لها ، سيصبح عمر هو الوحيد في التاريخ الذى استطاع ان يحقق هذه المجموعة من الانجازات.

فى خلال رحلة سمرة الى القطب الجنوبى، سوف يعمل على إرسال تحديثات يومية عن رحلته . ففكرت ان يكون هناك تعاون مع القناة حصرياً لمتابعة هذه التحديثات اليومية مقابل الترويج للرحلة ومتابعتها من خلال البرامج المناسبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا