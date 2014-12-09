عمر سمرة يتوجه إلى القطب الجنوبي الأسبوع القادم لتحدي “الجراند سلام”

يعقد المغامر عمر سمرة مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل للإعلان عن نيته للسفر إلى القطب الجنوبي الاسبوع القادم لتحدي جديد من “الجراند سلام”.

الجدير أن مغامرة الجراند سلام “مستلهمة من بطولات التنس الكبرى” وهي تسلق قمم أعلى سبعة جبال فى السبع قارات ، بالاضافة الى التزلج على القطبين الجنوبي والشمالي .

> على مر التاريخ لم يجمع بين القمم والقطبين سوى حوالى 35 الى 40 شخصا فقط، كما ينوي عمر سمرة السفر يوم 14 ديسمبر لبدء مغامرته، التي من المتوقع أن تستمر ما بين اسبوعين إلى ثلاثة اسابيع .

> · سيقوم عمر سمره بالتزلج لمسافة 111 كيلومترا إلى القطب الجنوبى، باستخدام الزلاجات التى يصل وزنها إلى 80 كيلوجرام لمدة تتراوح من 8 إلى 10 ساعات يوميا تحت ظروف بيئية قاسية. وعند نجاحه سوف يقوم عمر برحلة تزلج اخرى إلى القطب الشمالي في ابريل عام 2015. وبمجرد الانتهاء من هذه الرحلة يكون عمر هو أول مصرى استطاع تحقيق مغامرة الجراند سلام ومن القلائل على مر التاريخ. وبعد أن يقوم برحلته إلى الفضاء، والتي مازال يتم الاعداد لها ، سيصبح عمر هو الوحيد في التاريخ الذى استطاع ان يحقق هذه المجموعة من الانجازات.

فى خلال رحلة سمرة الى القطب الجنوبى، سوف يعمل على إرسال تحديثات يومية عن رحلته . ففكرت ان يكون هناك تعاون مع القناة حصرياً لمتابعة هذه التحديثات اليومية مقابل الترويج للرحلة ومتابعتها من خلال البرامج المناسبة.