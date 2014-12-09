رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجموعة الجابرية الكويتية

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء،اليوم أحمد اسماعيل بهبهاني، رئيس مجموعة الجابرية الكويتية للمعارض ورئيس تحرير جريدة الخليج، وذلك بحضور سفير دولة الكويت بالقاهرة.

وقد قدم بهبهاني خلال اللقاء الشكر لرئيس الوزراء على تفضله بالموافقة على رعاية الأسبوع الكويتي السابع، والذي سيُقام خلال الفترة من 15 الى 18 ديسمبر الجاري بالقاهرة تحت شعار “الكويت في مصر”، والذي من المتوقع أن يشارك به أكثر من 60 جهة كويتية ومصرية تمثل القطاعين العام والخاص، فضلا عن عدد من الشركات المصرية الكويتية المشتركة والعديد من الجهات الاعلامية.

كما أكد بهبهاني خلال اللقاء على أن العلاقات المصرية الكويتية نموذج يُحتذى به في العلاقات بين الدول العربية، حيث تستند الى جذور راسخة من الإخاء والتعاون، ومشيدا بدور مصر التاريخي في الدفاع عن القضايا العربية، كما أوضح أن الأسبوع الكويتي يعد أكبر تظاهرة استثمارية وثقافية واعلامية كويتية مصرية يتابعها المهتمون بالشئون الاقتصادية ومستقبل العلاقات ما بين البلدين، مضيفا أنه يأتي في إطار سلسلة من المعارض السنوية والدورية التي يتبادل البلدان تنظيمها بهدف تعزيز وتطوير العلاقات والتعاون التجاري والاقتصادي بينهما، خاصة وأن الكويت تعد من أكبر الدول العربية المستثمرة في مصر.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، اللذين يجمعهما مصير مشترك، ومشيدا بالتعاون بين مصر ودول الخليج، ومرحبا برعاية تلك الفعالية الكويتية على ارض مصر، كما كما أعرب عن تطلعه الى مشاركة دولة الكويت في فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر عقده في مارس المقبل بشرم الشيخ بصورة تتناسب مع مستوى العلاقات الأخوية بين شعبي البلدين وحجم الاستثمارات الكويتية في مصر.

أ ش أ