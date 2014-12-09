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بالصور.. نشطاء نيوزيلندا «يدفنون رأسهم في الرمال» احتجاجا على الحكومة

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نظم مئات النشطاء في جميع أنحاء نيوزيلندا وقفة احتجاجية بشأن أحوال المناخ، ولكنها جاءت على نحو مبتكر يقوم على دفن رؤوسهم في الرمال لإرسال رسالة واضحة إلى حكومة نيوزيلندا بأنها لا تفعل شيئا بشأن تغير المناخ.

220 Christchurch people came to New Brighton Beach for #HeadsInSandNZ. As local MP Megan Woods said, “Sea level rise will get real here!” Photo credit: Ruth Dyson MP

وبالتزامن مع محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة في بيرو، استغل مواطني نيوزيلندا الفرصة للتعبير عن إحباطهم الشديد مع أسلوب في التعامل مع القضية المناخية، مضيفة أن أفعالها تقوم على «الكلام ولكن الفعل ضعيف».

In Dunedin they also did a remarkable job of burying their heads in sand. Photo credit: Namakau Nalumango

وخلال الشهرين الماضيين، توجه مئات الاستراليين إلى تاونسفيل ثم شاطئ بوندي للقيام بوقفة مماثلة اعتراضا على سياسة رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت في تجاهل قضية المناخ.

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