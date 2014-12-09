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أمل علم الدين ليست حاملاً

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الثلاثاء 09-12-2014 16:01

أكد المتحدث الرسمي باسم الممثل العالمي George Clooney للعديد من الصحف العالمية، أن زوجة الأخير ليست حاملاً.

فبعد أن نشرت وسائل إعلام أمريكية أخباراً عن حمل زوجة النجم المحامية البريطانية من أصل لبناني أمل علم الدين بطفلهما الأول، أعلن Stan Rosenfield، المتحدث الرسمي باسم George أن لا صحة للخبر أبداً.

وجاءت تلك الأخبار بعد أن نشر موقع صوراً لأمل، البالغة من العمر 36 عاماً، تظهر انتفاخ بطنها خلال مغادرتها مطعم Soho House برفقة زوجها البالغ من العمر 53 عاماً.

وكان George قد صرّح عام 2011 أنه لا يريد أن يخوض تجربة الأبوة، كما صرح أيضاً حينها أنه لن يتزوج أبداً وفعلها مع أمل.

يذكر أن رمزي علم الدين، والد أمل كان قد طلب من ابنته وزوجها يوم زفافهما أن يسرعا في الإنجاب لأنه يريد أن يرى أحفاده.

وكانت بعض الإشاعات قد تناقلت مؤخراً خبراً مفاده أن George Clooney وأمل علم الدين سيتبنيان طفلاً سورياً.

 

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