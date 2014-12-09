مهند وكريم أخفقا فمن هو الفائز بلقب النجم التركي الأكثر رشاقة ووسامة؟

منذ أن حققت الدراما التركية ونجومها الإنتشار والنجاح في العالم العربي، أصبح لكل ممثل تركي قاعدته الجماهيرية العربية الخاصة به.

كريم تصدر المرتبة الأولى في الأسبوع الأول والثاني

ولا أحد ينكر أن وسامة ورشاقة النجوم الأتراك لعبت دوراً كبيراً في نجاحهم وشهرتهم في العالم كله وليس في العالم العربي فحسب، لذا ارتأت "سيدتي"إطلاق إستفتاء: "من هو الممثل التركي الأكثر رشاقة ووسامة في العالم العربي؟" ،وحقق الإستفتاء نسبة مشاركة هائلة وغير متوقعة من الجنسين، واحتل الممثل التركي أنجين أكيوريك الشهير بكريم في مسلسل (فاطمة) المرتبة الأولى في الأسبوع الأول والثاني متفوقاً على كافة زملائه بنسبة تصويت كبيرة وكان هناك فارق كبير جداً في النسبة، ولم يكن هذا بمستغرباً إذ لا يزال أنجين أكيوريك لليوم يحصد ثمار نجاحه بدور كريم، وجاء نجاح مسلسله الأخير "العشق الأسود" لموسمين مع زميلته توبا بيوكستون ليكرّس نجاحه.

فوز جودت آغا بالمركز الأول مفاجأة غير متوقعة

لكن المفاجأة الأكبر في الأيام الأخيرة من التصويت هو تقدم الممثل التركي محمد عاكف الأكورت الشهير بجودت آغا في مسلسل (سيلا) ، واحتلاله المركز الأول بنسبة تصويت كبيرة بلغت (27.09% ) .

ويبلغ طول الممثل الشاب 189 سم ،ووزنه 80 كلغم وقد تفوق بقوة على كافة زملائه وبالأخص : أنجين أكيوريك ونجاتي شاشماز وكيفانش تاتليتوغ المتقدمين عليه في الأيام الأولى من الإستفتاء.

فقد أزاح بسهولة في الأيام الأخيرة أنجين أكيوريك الذي حاز في بعض الأيام نسبة 20 بالمئة، وكأن معجبيه لم يلاحظوا الإستفتاء إلا في مرحلة متأخرة فنشطوا لصالحه بشكل مكثف حقق له الفوز في فترة قياسية غير مسبوقة بمثل هذه الإستفتاءات.

ويبدو فوزه غريباً فعلاً بحكم فشل أعماله الدرامية الأخيرة في تركيا والعالم العربي وبالأخص مسلسله "أضناني" البوليسي، ومسلسله التاريخي "محمد الفاتح" الذي أوقف مبكراً لفشله في تحقيق أي نسبة مشاهدة مقبولة في ظل تربع مسلسل "حريم السلطان" على قمة المشاهدة محلياً وعالمياً. لكن فوزه يشير إلى قوة شعبيته لدى ملايين المشاهدين العرب.

كريم يحتل المركز الثاني متقدماً على مهند ومراد علم دار

وبعد أن ظل متصدراً المركز الأول لأسبوعين كاملين تراجع أنجين أكيوريك في نتيجة الإستفتاء إلى المركز الثاني بنسبة تصويت جيدة بلغت (19.82% ) وبطول 187 سم،وبوزن 83 كلغم، متقدما على منافسيه : نجاتي شاشماز (مراد علم دار) وكيفانش تاتليتوغ (مهند) بفارق تصويت كبير جداً وصاعق لما يتمتع به الأثنين من شعبية واسعة في العالم العربي، وأثبت الإستفتاء أن شعبية أنجين أكيوريك اليوم أقوى من السابق وبالأخص بعد عرض مسلسله الأخير "العشق الأسود" عربياً عبر قناة osn وتحقيقه نسبة مشاهدة عالية منذ عرضه.

ما سر تراجع شعبية مراد علم دار ومهند في العالم العربي؟

الحقيقة الصادمة التي كشفتها نتيجة الإستفتاء الجماهيري هو تراجع شعبية الممثلين التركيين نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار الذي جاء في المركز الثالث بنسبة تصويت ضئيلة جداً ومخيبة للآمال بلغت ( 6.76%) وبطول 173 سم ، وبوزن 74 كلغم، وربما يكون عدم إنتظام قناة عربية قوية جماهيرياً بعرض أجزاء مسلسله الشهير "وادي الذئاب" من فترة طويلة سبباً في تراجع إهتمام المشاهدين العرب به.

وجاء إحتلال الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند المركز الرابع بنسبة تصويت ضئيلة أيضاً بلغت( 6.38% ) وبطول 190 سم وبوزن 74 كلغم ليشكل مفاجأة من العيار الثقيل لكونه النجم التركي الأول الأكثر شعبية في العالم العربي لسنوات طويلة، لكن ربما فشل مسلسله الأخير "ليث ونورا" في تركيا وخارجها لعدم تقبل الملايين له بدور تاريخي عسكري تدور بعض أحداثه في روسيا أحد أسباب تراجعه الجماهيري الكبير ، وإيقاف الموسم الثاني من المسلسل قبل وصوله لعدد حلقات كبير أكد سوء اختياره له، وجهله بمزاج جمهوره التركي والأجنبي ما أصابه بإحباط نفسي جعله يقرر الغياب فترة طويلة عن تركيا لأخذ كورسات تمثيل مكثفة في الولايات المتحدة الأمريكية خاصةً وأن النجم العالمي راسيل كرو عندما شاهده في فيلم "حلم الفراشة" نصحه بالتوجه إلى هوليوود لأنه مشروع ممثل عالمي ناجح.