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زينة تخرج من عزلتها بـ30 ألف دولار

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زينة تخرج من عزلتها بـ30 ألف دولار زينة تخرج من عزلتها بـ30 ألف دولار

الثلاثاء 09-12-2014 20:01

خرجت الفنانة زينة من حالة العزلة البرامجية التي كانت تعيشها في السنوات الثلاثة السابقة، وقررت الظهور في أحد البرامج من بيروت، حيث توجهت إلى لبنان في القليلة الأيام الماضية.

وصوّرت زينة حلقة من برنامج "Back to School"، الذي يُقدمه المذيع عمرو يوسف، على قناة "الحياة"، وقد تقاضت 30 ألف دولار مقابل حلقة واحدة.

وبعد الانتهاء من التصوير، بقيت زينة في بيروت حيث أمضت وقتاً مع صديقات لها في لبنان، وبدت الفنانة وهي شديدة الانتعاش والسعادة.

وفي السياق نفسه، تستعد زينة لتصوير أحدث أفلامها هو فيلم "الليلة الكبيرة"، الذي تعود به إلى السينما مع المخرج سامح عبد العزيز، والذي تقدم فيه دور فتاة من منطقة شعبية.

 

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