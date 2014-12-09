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الصور الأولى ..لإياد نصار "رجل المستحيل"

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الصور الأولى ..لإياد نصار "رجل المستحيل" الصور الأولى ..لإياد نصار "رجل المستحيل"

الثلاثاء 09-12-2014 20:09

يواصل النجم الأردني إياد نصار تصوير مسلسله البوليسي التشويقي الجديد "من الجاني"، الذي يقدم من خلاله شخصية "أدهم" الذي يبحث وراء الجرائم الغامضة.

ويقوم بكتابة الحلقات الدكتور نبيل فاروق، الذي قرر مع شركة "فيردي" المنتجة للمسلسل تحويله إلى مسلسل بوليسي اجتماعي، تُعرض حلقة واحدة منه أسبوعياً.

وكان إياد قد قرر التفرغ لتصوير المسلسل خلال هذه الفترة، حيث من المزمع أن تطرحه الشركة المنتجة في يناير المقبل، وقام إياد بنشر بعض الصور من شخصيته البوليسية في المسلسل.

"من الجاني"، يُعتبر أول مسلسل مصري تعرض حلقة واحدة منه أسبوعياً، في تجربة جديدة من نوعها على الدراما المصرية والمشاهد العربي، وهو من إخراج أحمد خالد في أولى تجاربه الإخراجية.

وإلى جانب نصّار، يشارك في المسلسل: دينا فؤاد، ومحمد شاهين، وبيومي فؤاد، ومجموعة من النجوم سيشاركون كضيوف في كل حلقة من حلقاته الثلاثة عشر.

والجدير ذكره، أن إياد يستعد لبدء تصوير مسلسل "أريد رجلاً"، خلال الأسبوع المقبل وهو من إخراج بتول عرفة.

 

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