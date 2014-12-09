ليا في مواجهة مع إيلي ومايا دياب وحكيم نجما البرايم الرابع عشر

مع الإعلان عن إسمي الطالبين اللذين دخلا دائرة خطر التسميات الأسبوعيّة، تقف عروس الأكاديميّة ليا مخوّل في مواجهة عريسها وإبن بلدها إيلي إيليا، في ختام البرايم الرابع عشر هذا الخميس، لمعرفة من منهما سينقذه تصويت الجمهور.

مواجهة صعبة بين الطالبين سيشهدها مسرح "ستار أكاديمي"، مع دخول البرنامج المرحلة النصف النهائيّة والنهائيّة، تحتّم عودة إيلي أو ليا الى الأكاديميّة. بينما ستكون أجواء المسرح مشتعلة في البرايم الرابع عشر، بحضور ضيفيه النجمة اللبنانيّة مايا دياب والنجم المصري حكيم.