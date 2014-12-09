نصائح جرجنز للاهتمام بالبشرة

بيروت- سيدتي نت

غالباً ما يكون بداية العام الجديد الوقت المثالي للكثيرين للتخلص من عادات سيئة، ووضع أهداف جديدة نصب أعينهم. فلم لا نبدأ السنة باتخاذ القرار بالعناية بالبشرة. ولمساعدتك على توفير العناية المثلى للبشرة بعد موسم أعياد حافل، تقدم سفيرة علامة جرجنز الأخصائية بالعناية بالبشرة الدكتورة سيما طنوس، مجموعة من النصائح تمنح البشرة نضارة وإشراقة لا مثيل لها.

• لا تهملي البشرة الجافة والمتضررة: من المهم جداً لصحة البشرة اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات. بالإضافة إلى ذلك، يجب ترطيب البشرة بالأخص في المناطق الجافة. من المهم جداً استخدام مرطب مركّز لحماية البشرة من الجفاف، ويقدم مرطب العناية الفائقة من جرجنز Jergens’ Ultra Healing Extra Dry Skin Moisturizer للبشرة شديدة الجفاف ذلك إذ يتغلغل خلال خمس طبقات من سطح البشرة لتصبح المناطق الجافة بنعومة الحرير.

• اتبعي نظاماً للعناية بالبشرة: يجب تخصيص الوقت للعناية ببشرتك واتباع برنامج عناية واضح بانتظام يتضمن الخطوات التالية: التقشير والتنظيف والترطيب. وبعد هذه الخطوات استخدمي كريم المسك الملطف من جرجنز Jergens Softening Musk Cream الذي يحمي البشرة من الجفاف. وبفضل تركبيته المميزة يمكن امتصاصه بسرعة ليترك بشرتك ناعمة ومعطرة من دون أثر دهني.

• لا تنسي النوم: قد يصعب تصديق ذلك إلا أن النوم مهم جداً لصحة البشرة فخلاله تصلح البشرة الأضرار التي تعرضت له طوال النهار. استخدمي مرطب جرجنز للرعاية الليلية قبل النوم Jergens Overnight Repair Nightly Restoring لبشرة متجددة وأنعم.

• اهتمي بيديك: غالباً ما ننسى اليدين عند الاعتناء بالبشرة، إلا أن بشرة اليدين مهمة جداً أيضاً؛ فهي معرضة للعوامل عينها كالوجه ولا يجب إهمالها. لذا من المهم جداً أن يرافقك دائماً في حقيبتك، أو بالقرب من فراشك، أو حتى في المكتب مرطب لليدين. استخدمي كريم اليدين ومحيط الأظافر من جرجنز Hand & Cuticle Cream by Jergens الغني بالفيتامين E وزيت المونوي حيث تساهم تركيبته الفريدة غير الدهنية بتنعيم محيط الأظافر منذ الاستخدام الأول وتحمي اليدين من الجفاف.

بعد تطبيق هذه النصائح ستلاحظين تحسناً بارزاً فلا تترددي باعتماد هذا النظام المتكامل بخطواته البسيطة مع حلول العام الجديد لبشرة صحية مشرقة على الدوام.