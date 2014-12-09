جُمانة أبو فاضل تزيّن غرفة النوم بلمسات شتوية

مع استقبال الشتاء، تحلو إضافة بعض اللمسات الدافئة إلى غرفة النوم الرئيسة، وفق النصائح الآتية المقدمة من مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل:

- ابعدي الألوان الصيفيّة، كالأزرق والأخضر، من طلاء الجدران، بل استعيني بتلك الدافئة، ولا سيما تدرّجات البنيّ المختلفة، مروراً بالأبيض، الذي يرمز إلى الثلج، ويكسر من حدّة الألوان الداكنة.

وفي هذا الإطار، تتكرّر النصيحة الداعية إلى طلاء الجدران بمجملها بلون محدّد، مع تمييز أحدها بلون مختلف.

- أكثري من عدد الوسادات على السرير المزدوج، وغطّي هذا الأخير بمفرش مصنوع من طبقات عدّة، وغلّفيه كذلك بغطاء من الفرو الاصطناعي أو الصوف أو المخمل، وبلون مختلف عن مفرش السرير، وإن متناغماً معه.

- أدخلي الخشب إلى غرفتك، من خلال قطع المفروشات، كالسرير. وفي هذا الإطار، يبدو حضور السلال الخشبية، حيث توضع فيها المجلات أو أكواز الصنوبر، أو الكستناء، محبباً.

- أولي الستائر اهتماماً ، في أثناء إعداد الديكور الشتوي. ففي الصيف، يتمّ الاكتفاء بطبقة "الفوال" أو القماش الأبيض الرقيق للستارة، أمّا في الشتاء فلا بدّ من إضافة طبقة ثانية، إلى "الفوال"، على أن تكون مشغولة من المخمل البنيّ، أو الأحمر القاني.

- أدخلي الخشب المعتق والنحاس إلى الاكسسوارات، من خلال إطارات الصور، وحاملات الشموع.

- استغلّي المساحة التي تتقدّم السرير، من خلال تزيينها بأريكة مكوّنة من مقعدين (لاف سيت) Love seat، على أن تغطيها بأغطية مصنوعة من الصوف، أو الفرو الاصطناعي.

- افرشي الأرضيّة بقطعة من السجّاد ذي الوبر الطويل، مع البعد عن اختيار السجّادة ذات الألوان الفاقعة.

- أكثري من استعمال الإنارة المخفيّة في السقف المستعار، واستعيضي عن الثريا بالإنارة الجانبية المثبتة إلى الأرض.

- لا مانع من الاستعانة بالمدفأة الكهربائية، إذا لم يتوفّر الموقد!

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

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