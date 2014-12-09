بلاغ للنائب العام ضد سما المصري بسبب ” أحمد الشبشب ضاع”

تقدم المحامي عاصم عزوز بأول بلاغ للنائب العام حمل رقم 25180 لسنة 2014 عرائض ضد الراقصة سما المصري والمالكة لقناة فلول وتضمن البلاغ أن قيام المشكو بحقها بنشر فديو كليب ويحمل اسم “احمد الشبشب ضاع ” على قناة فلول والتي تملكها وعلى موقع اليوتيوب ترقص وتغني وتتطاول بألفاظ وعبارات وحركات من شأنها بالغ الضرر على المجتمع بأسره بالإضافة الي التفوه بالفاظ نابيه وحركات خادشه للحياء العام و اثارت تلك المشاهد لدي الكثير من القلق والاشمئزاز على ما سيترتب من ترك مثل هذه القناه التي لا تبث الا كل مواد اعلاميه خادشه للحياء ومنافيه تماما للاداب العامه والقيم والاعراف وان القطات محل الشكوى يستصعب على الشخص البالغ مشاهدتها لما فيها من فقدان لمعايير الاخلاق السامية فكيف بطفل قاصر الامر الذي اذا استمر سيدفع بالاطفال الى مالا يحمد عقباه من هدم لقيم اسلاميه وانسانيه وتكريس لثقافات اجنبيه هدفها الاول والاخير هو هدم الحجر الاساسي للمجتمع ورجال ونساء الغد الذين يفترض ان يكونوا من يحافظ على وطنهم كما ان ما صدر من المشكو في حقها يمثل جريمه بالفاظ وأفعال خادشة للحياء صدرت في علانية علي مرأي ومسمع من الجميع بما يمثل الجرائم المنصوص عليها بالمواد 102 ، 171 ، 176 ، 278 من قانون العقوبات المصري و التي تنص على ماده 102 :ـ كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، مادة 171 :– كل من أغرى واحدا او أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح أو جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا او بكتابة او رسوم او صور او صور شمسية او رموز او اية طريقة اخرى من طرق التمثيل جعلها علنية او باية وسياة اخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب علي هذا الاغراء وقوع تلك الجناية او الجنحة بالفعل .

وذكر المحامي فى بلاغه أنه اذا ترتبت علي الاغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضى الاحكام القانونية في العقاب علي الشروع . ويعتبر القول او الصياح علنيا اذا حصل الجهر به او ترديدة باحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام او اى مكان اخر مطروق او اذا حصل الجهر بهاو ترديدة بحيث يستطيع سماع من كان في مثل ذلك الطرق او المكان او اذا اذيع بطريق اللاسكى او باية طريقة اخرى .ويكون الفعل او الايماء علنيا اذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق او المكان .

وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس او اذا وعرضت بحيث يستطيع ان بيراها من يكون في الطريق العام او اى مكان مطروق او اذا بيعت او عرضت للبيع في اى مكان ، ماده 278: كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه ، وطالب المحامي اتخاذ اللازم قانونا حيال المشكو في حقها وايقاف تلك القناه عن العمل لما تتخذها المشكو في حقيها من وسيله لنشر وعرض ما يكون من شأنه تهديد الأمن والسلم الاجتماعى المصري والتحريض على أعمال الفسق والفجور ، وارفق اسطوانه مدمجة بها القيديو الخادشة .