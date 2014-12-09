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حفظ التحقيق فى بلاغ رئيس “فرسان مصر” حول إجباره على الاستقالة

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حفظ التحقيق فى بلاغ رئيس “فرسان مصر” حول إجباره على الاستقالة حفظ التحقيق فى بلاغ رئيس “فرسان مصر” حول إجباره على الاستقالة

حزب فرسان _ ارشيفية

قررت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب بحفظ التحقيق فى البلاغ المقدم من اللواء عبدالرافع درويش، رئيس حزب فرسان مصر، ضد أعضاء الحزب والذي يتهمهم بإجباره على تقديم استقالته تحت تهديد الأسلحة النارية.
> واستمعت النيابة الى اقوال الشهود الذين اكدوا ان نائب رئيس الحزب والاعضاء لم يمارسوا أية ضغوط مادية كاستخدام السلاح وغيره لإجبار الرئيس على تسليم مقر الحزب، واضافوا ان الضغط المستخدم من قبل نائب رئيس الحزب والاعضاء كان أقرب للضغط المعنوى منه للمادى.

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