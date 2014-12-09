بالصور.. المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعقد اجتماعا اليوم

شارك اليوم الثلاثاء الدكتور طارق بن موسى الزدجالى المدير العام للمنظمة للتنمية الزراعية فى الإجتماع الثالث للجنة التسيير لخطة العمل المشتركة حول التنمية الزراعية والأمن الغذائى المنعقد فى جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقد ألقى الدكتور طارق بن موسى الزدجالى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية كلمة فى الجلسة الإفتتاحية للإجتماع فأكد أن اجتماع اليوم فرصة طيبه للإلتقاء فى رحاب جامعة الدول العربية ” بيت العرب ” لتعزيز التعاون العربى الأفريقى فى مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائى.

وأشار طارق بن موسى الزدجالى أن قمة سرت وافقت فى 10 أكتوبر 2010 على خطة العمل المشتركة العربية الإفريقية ومن ثم بدأ العمل التنسيقى لتنفيذ خطة العمل وقد إجتمع فى هذا الشأن وزراء الزراعة فى الرياض بالمملكة العربية السعودية وقاموا بوضع إطار لهذا التعاون ونحن الآن نجتمع لعرض الخطة التنفيذية لقرارات وزراء الزراعة وقمة الكويت العربية الإفريقية ونتمنى البدء فى العمل الجاد فى وحدة تسهيل الخطة لأن منسق الوحدة والعاملين من مهامهم القيام بمتابعة تنفيذ خطة العمل المشتركة ولذلك وجودهم أمر هام وفى أقرب الآجال.

وأضاف بن موسى الزدجالى قائلا ً يجب أن نضع فى الإعتبار مبادرة صاحب السمو أمير الكويت فى القمة العربية الإفريقية وهى تتضمن أمران الأول منح قروض ميسره بمليار دولار على مدار خمس سنوات وتمويل وضمان الإستثمار بمليار دولار أخرى ولذلك لابد من العمل على وضع أساليب الإستفاده من هذه المبادرة.

وفى ختام كلمته تقدم بالشكر والتقدير للمؤسسات التمويليه العربية والدولية التى حضرت الإجتماع متمنيا ً أن نتواجد فى المستقبل المؤسسات التمويليه الإفريقية مثل البنك الإفريقي.

وخلال الإجتماع أكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى الأمين العام المساعد للجامعه العربية ورئيس قطاع الشئون الإقتصادية بالجامعه أهمية التعاون العربى الأفريقي العربى فى التنمية الزراعية والامن الغذائى.

كما اكد ممثل مفوضية الاتحاد الافريقى اهميه تفعيل القرارات فى هذا الشان مشيراالى الاجتماع الوزارى العربى الافريقى الذى انعقد العام الماضى وأشار أن الإتحاد الإفريقى أعلن أن هذا العام 2014 هو عام دعم الزراعة، وأضاف أن الإجتماع الوزارى الزراعى العربى الإفريقي الثالث سوف ينعقد فى أوغندا منتصف العام القادم.

وأكد السفير سمير حسنى مدير ادارة افريقيا بالجامعة العربية أهمية التعاون العربى الإفريقي فى مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائى.