بالفيديو والصور .. محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس وأعضاء فرع الاتحاد المصرى للمصارعة

عقد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية، اجتماعاً موسعاً، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة منطقة الإسماعيلية، لفرع الاتحاد المصرى للمصارعة، برئاسة حسين محمد حسن النحاس الشهير بـ “بلبل النحاس”، وبحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد، والدكتور فؤاد عبد الباقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسماعيلية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الخطوط العريضة والتفاصيل الخاصة بالاستعدادات والتجهيزات لاقامة بطولة قناة السويس الجديدة للمصارعة لهذا العام والتي تنظمها منطقة الإسماعيلية للمصارعة سنويا وذلك تزامنا مع مشروع قناة السويس الجديدة ويتم تنظيم البطولة بمشاركة محافظات القناة الثلاث ومحافظة جنوب سيناء بالإضافة الى أربع فرق خارجية من محافظات القاهرة والأسكندرية وكفر الشيخ والأقصر.

وتقام البطولة في نوعى المصارعة الرومانية والحرة وعلى ملاعب المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحافظة ومديرية الشباب والرياضة، والمباريات وفقا للائحة الاتحاد الدولى للعبة وتحت اشراف الاتحاد المصرى للمصارعة، ومن المنتظر أن يتم إقامة وتنظيم البطولة خلال فترة الاحتفالات بأعياد 25 يناير.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة مراجعة وتدقيق كافة التجهيزات والاستعدادات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالبطولة حتى تخرج بالشكل الذى يليق باسم وسمعة الإسماعيلية وتاريخها المشرف في استضافة وتنظيم البطولات الرياضية المحلية والدولية، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة منطقة الإسماعيلية للمصارعة أحمد سيد صادق، ووائل محمد سليم، وشريف مصطفى عبد العال، ومحمد السيد أحمد عطية، وسيد محمد محمد سعد، ومحمود على عبد العاطى.

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