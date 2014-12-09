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مديرية أمن بورسعيد تنفذ 22 قرار ازالة خلال حملة بحى الضواحى

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مديرية أمن بورسعيد تنفذ 22 قرار ازالة خلال حملة بحى الضواحى مديرية أمن بورسعيد تنفذ 22 قرار ازالة خلال حملة بحى الضواحى

استكمالات لحملات رفع الإشغالات وتنفيذ القرارات الإدارية بأحياء بورسعيد المختلفة فقد قامت مديرية امن بورسعيد بالإشتراك مع مسؤلى حى الضواحى بتنفيذ عدد 22 قرار ادارى بإزالة مبانى واكشاك مخالفة بمنطقة القابوطى واللبانة نطاق حى الضواحى حيت تم تنفيذ  عدد 3)قرار تعدى على أملاك الدولة ، وعدد 6 قرار تنظيم ومباني، و عدد 13  قرار إداري بإزالة إشغالات .
> كما تم ضبط عدد 83 مضبوطات متنوعة إشغالات في الطريق العام” و تم تحرير عدد 5 محضر اشغال طريق لمخالفة القانون رقم 140 /1956 و عدد 3  محضر مخالفة قانون البيئة رقم 4 لسنه 1994م .
> وجه اللواء اسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية – مدير امن بورسعيد بإستمرار معاونة احياء المحافظة المختلفة فى تنفيذ القرارات الإدارية ورفع كافة الإشغالات والتعديات بجميع اشكالها .

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