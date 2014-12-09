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جندي تركي على الحدود السورية يقتل 2 من زملائه وينتحر

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قال حاكم إقليم «سانليورفا» في جنوب تركيا، إن جندياً تركياً قتل خلال ساعات الخدمة على الحدود السورية 2 من زملائه ثم قتل نفسه، الاثنين، نافياً أن يكون الثلاثة قد قتلوا جراء نيران عبر الحدود.

وأثار مقتل الجنود الثلاثة قرب منطقة يقاتل فيها متشددو تنظيم «داعش» مقاتلين أكرادًا سوريين، مخاوف من أن يكونوا قد استهدفوا من داخل الأراضي السورية أو بنيران طائشة امتدت عبر الحدود من قبل.

وقال عز الدين كوجوك، محافظ إقليم سانليورفا، للصحفيين: «طبقاً للأدلة التي جمعناها لم يكن حادثاً إرهابياً، لكن جندياً يحرس الحدود أصيب بحالة هياج فقتل صديقيه ثم قتل نفسه».

وامتدت الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ حوالي 4 سنوات مراراً إلى أراضي تركيا وفي السابق أطلق الرصاص على جنود أتراك وسقطت قذائف مورتر على الجانب التركي من الحدود.

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