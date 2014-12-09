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والد «فتاة قصر النيل»: لاتعانى من اكتئاب.. والنيابة تأمر بتشريح جثتها

  • مصر
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أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، بتشريح جثه الطالبة المنتحرة من أعلى كوبري قصر النيل والتصريح بدفنها.

وكشفت تحقيقات احمد علاء، وكيل نيابة قصر النيل، ان المجنى عليها «س.ر»، 17 سنة، طالبة بالثانوية الأزهرية كانت تسير بصحبة صديقاتها أعلى كوبرى قصر النيل عقب انتهاء اليوم الدراسي، وأنها فجأة ألقت بحقيبة مدرستها في النيل وقفزت بعدها في المياه ونفى الشهود وقوع أي نوع من التحرش بها.

وتبين من مناظرة الجثة عدم وجود أي جروح وان تقرير طب الشرعى المبدئى يؤكد ان الوفاة بسبب اسفيكسيا الغرق.

واستمعت النيابة إلى والد الفتاة المنتحرة حيث أكد في التحقيقات التي باشرها وكيل نيابة قصر النيل، أنه علم بخبر انتحار ابنته من خلال وسائل الاعلام، وأنه سمع أكثر من رواية للواقعة ولا يعلم حقيقة الحادث حيث اكد له بعض الاشخاص انه أثناء سير ابنته شاهدوا احد الاشخاص يقوم بالتحرش بها ومعاكستها، فألقت بنفسها في النيل من اعلى كوبرى قصر النيل، والرواية الثانية انها قفزت في المياه بدون أي سبب، مؤكدًا أن ابنتهلا تعاني من أي مشاكل نفسية أو اكتئاب.

وقال زملاء الطالبة المنتحرة في التحقيقات، إنهم عقب انتهاء اليوم الدراسى قرروا الخروج إلى منطقة الكورنيش للتنزه، واثناء سيرهم قامت صديقتهم بالقاء الحقيبة المدرسية الخاصة بها في النيل وقفزت بعدها وحاولوا انقاذها إلا انهم فشلوا.

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