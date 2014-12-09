تكريم هند بنت مكتوم آل مكتوم بجائزة "إنجاز العمر"

فازت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعه آل مكتوم، بجائزة "انجاز العمر" ضمن برنامج "جوائز المرأة العربية" في الإمارات 2014 ، تقديراً لإسهامات سموها في مجال دعم المرأة وشتى مسارات العمل الاجتماعي، ورعاية سموها المستمرة ودعمها الدائم لكافة الأنشطة والمبادرات التي تعود بالنفع على الأسرة والمجتمع.

وبهذه المناسبة، أكدت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعه آل مكتوم، أن الانجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، بما في ذلك ميدان العمل الاجتماعي، هي ثمرة الدعم والرعاية الكبيرة التي تحيط به دولتنا المرأة ، التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في اتجاه تمكين المرأة وتذليل أية معوقات قد تحول بينها وبين الاضطلاع بدورها كاملاً سواء كشريك للرجل في ميادين العمل المتنوعة، أو كأم مسؤولة عن تربية الأجيال الجديدة التي تعقد عليها دولتنا آمالاً عريضة لمواصلة مسيرة النماء والتطور في مختلف ربوعها.

وأعربت سموها عن أملها في مزيد من التميز والنجاح للمرأة الإماراتية خاصة والعربية على وجه العموم وضمن كافة ميادين العطاء بما يسهم في رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، مؤكدة سموها أن العمل الاجتماعي واجب على الجميع وهو نابع في الأساس من الالتزام الأخلاقي تجاه الآخرين بما يتطلبه ذلك من بذل وعطاء واجتهاد تأكيداً لقدرة المجتمع على مواجهة ما قد يواجهه من تحديات ليسلك دروبا جديدا نحو مزيد من التطور والرقي.



> وقد تسلمت الجائزة نيابة عن سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعه آل مكتوم، سعادة فاطمة أحمد الموسى، عضو مجلس إدارة جمعية النهضة النسائية في دبي، وذلك في حفل كبير أقيم مساء أمس (الاثنين) برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ، حيث تم خلال الحفل تكريم 15 من النساء الملهمات في حفل عشاء راق عقد. وقد حضر الحفل الذي تم تنظيمه في فندق سانت ريجيس في جزيرة السعديات بأبوظبي أكثر من 400 من كبار الشخصيات النسائية في الدولة.

يُذكر أن "جائزة المرأة العربية" كانت تأسست في العام 2009 من قبل دار النشر”ITP” بهدف تكريم المرأة العربية المتميزة ضمن العديد من المجالات مثل العمل الحكومي، والأنشطة الخيرية، وريادة الأعمال، والآداب والفنون، والإعلام، وغيرها من القطاعات الحيوية في المجتمع، ويتم تنظيمها سنوياً في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر.