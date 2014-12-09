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المئات يشيعون جثمان «شهيد أنشاص» في جنازة عسكرية بمسقط رأسه بالشرقية

  • مصر
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شيع المئات من أهالي قرية «تل رزون» بمركز بلبيس بالشرقية، الثلاثاء، جثمان الملازم أول محمد نجيب، رئيس نقطة أنشاص الرمل، الذي استشهد على يد مجموعة من المسلحين أثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة النقطة.

وردد المشيعون خلال مراسم تشييع الجثمان هتافات تطالب بالقصاص للشهيد والمناوئة لجماعة الإخوان الإرهابية والإرهاب الأسود من بينها «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله»، «لا إله إلا الله.. الإخوان أعداء الله».

وحمل الأهالي جثمان الشهيد إلى مقابر العائلة بالقرية إلى مثواه الأخير، وأطلق حرس الجنازة طلقات الوداع الأخير للشهيد في الهواء، وسط حالة من الحزن العارم بين المواطنين من أهالي القرية وأصدقاء الشهيد.

استشهد رئيس نقطة «أنشاص الرمل»، وأصيب شرطيان آخران، فجر الثلاثاء، برصاص مسلحين مجهولين بطريق «بلبيس – القاهرة» الزراعي بالقرب من كوبري «غيتة» بالشرقية.

تلقى اللواء سامح الكيلاني، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس باستشهاد الملازم أول محمد نجيب، رئيس نقطة أنشاص الرمل، بطلق ناري بالرأس، وإصابة أمين شرطة يدعى عادل محمد العريان بطلق ناري بالكتف والصدر، والمجند السيد أحمد محمد بطلق ناري في الرأس.

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