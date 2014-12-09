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بالصور .. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج‎

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بالصور .. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج‎ بالصور .. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج‎

9 ديسمبر 2014 | 1:40 مساءً

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إنهاء الخصومة الثأرية

إنهاء الخصومة الثأرية

شهد الشيخ عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، نيابة عن فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء، فعاليات جلسة الصلح التى تم عقدها بين عائلتى “النحيلة والشيمى”، بقرية برديس التابعة لمركز البلينا بمحافظة سوهاج، بعد ان نجحت مساعى الأجاويد وكبار العائلات، بالتنسيق مع القيادات الأمنية فى تقريب وجهات النظر بين العائلتين، الذين ينتمون لقبائل العرب والهوارة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، ليسدل الستار على اشرس الخصومات الثارية بالمحافظة.

يذكر ان تلك الخصومة راح ضحيتها 12 شخص، وعشرات المصابين، بعد الاستخدام الكثيف للأسلحة، وقطع شريط السكة الحديد، وإضرام النيران فى 30 محل ومقهى ومنزل بمحيط الأحداث.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد أصدرت قرارها، منذ أشهر، بالإعدام على 12 شخص، والمؤبد على 28 آخرين، وخوفاً من تجدد تلك الخصومة بادر كبار العائلات فى التدخل، لحقن مزيد من الدماء.

شارك فى فعاليات المصالحة، اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، واللواء ابراهيم صابر مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

 

2014-12-09

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