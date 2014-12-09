إضراب 2000 عامل من عمال “بسكو مصر” تنديداً بالاستغناء عنهم بعد بيع الشركة

تظاهر صباح اليوم 2000 عامل من عمال شركة “بسكو مصر” أمام مقر الشركة بمنطقة الأميرية خوفًا على وظائفهم في حالة بيع الشركة .

وقال محمد شعبان أحمد عمال الشركة ن عقد البيع يحتوي شرط يبيح للمشتري حرية التصرف في أصول الشركة والعمالة الموجودة بعد عام من اتمام عملية البيع مما يعني أن المستثمر الجديد يمكنه الاستغناء عن العاملين بعد هذه المدة.

وقد أضاف في تصريحات خاصة لـ “ONA” أن العمال ليس لهم علاقة ببيع الشركة من عدمه، و الغرض من الوقفة هو إلغاء هذا الشرط الموجود بالعقد حفاظًا على وظائف هؤلاء العاملين الذي يعولون أسرهم.

وأضاف شعبان أن الوقفة لم تلق أي صدى من جانب المسئولين، لكنه أكد أن العاملين مستمرين في وقفتهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.

وأشار أنهم سيتقدمون ببلاغ الى النائب العام فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم خاصة وأن إحدي الشركتين المتقدمين للشراء وهي شركة كلوجز الامريكية تستخدم مواد معدله وراثيا وتسبب السرطان .