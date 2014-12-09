محافظ دمياط يتفقد العمل بـ36 عمارة إسكان اجتماعي بكفر سعد

قام اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط، بتفقد العمل بـ36 عمارة سكنية للاسكان الاجتماعي بمركز كفر سعد والتي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويتضمن 12 عمارة سكنية بمنطقة مصنع الحبال و12 عمارة سكنية بارض اللحوم و12 عمارة اخري بقرية المهندسين التابعة للوحدة المحلية بالمحمدية.

وبحث المحافظ الموقف التنفيذي للعمارات السكنية وطلب ان يكون هناك لوحة بكل موقع خاصة ببيانات المشروع كما اصدر توجيهاته لجميع رؤساء المدن والمراكز الذين لديهم مشاريع للاسكان بتحديد الارض حول العمارات منعا للتعدي عليها، حيث يبلغ إجمالي عمارات الاسكان الاجتماعي المخصص لمركز كفر سعد 74 عمارة سكنية تم البدء في 36 منها وجاري استكمال باقي العمارات في المرحلة الثانية للمشروع.

وتابع اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط في جولته بمدينة كفر سعد أعمال الرصف بشارع الجلاء حيث تم الانتهاء من الطبقة السطحية بطول 500 م لاستكمال الرصف بالاسفلت رافقه في الجولة محمد صديق رسلان رئيس مركز ومدينة كفر سعد وم ضياء عوض مدير عام الطرق.

وشاهد المحافظ خلال الجولة محلات مقامة بالدور الارضي باحد عمارات الاسكان الاقتصادي وامر رئيس المدينة برفع أبواب المحلات فورا والتي تشكل خطورة علي العمارة وساكنيها كما لاحظ المحافظ خلال الجولة ان مدرسة الصنايع بكفر سعد بدون نوافذ فأمر مدير المدرسة بعمل مقايسة لتركيب زجاج من البلاستيك فورا حفاظا علي الطلاب خاصة مع دخول موسم الشتاء.

وعرض بعض المواطنين علي المحافظ موقف احدي العمارات السكنية والتي بها ميل حيث بنيت منذ 12 عاما وهي خالية من السكان حيث أمر المحافظ بتشكيل لجنة لاثبات حالة العمارة حتي يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

وحسم المحافظ علي الطبيعة مشكلة سور مستشفي الملاريا والمجاور لمساحة من الارض خاصة باحد المواطنين حيث تم الاتفاق علي ان يقوم المواطن بعمل سور مع عدم فتح محلات بجانب المستشفي وفي قرية التوفيقية قام المحافظ بتفقد أعمال رد الشئ لاصله وكلف مدير عام الطرق بتحديد موقف اربعة شوارع داخلية حتي منطقة المقابر ليتم البدء في أعمال الرصف بها.