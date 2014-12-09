وزير الزراعة: توفير 12 مليار متر مكعب للمشروع القومي لاستصلاح 4 ملايين فدان

قال دكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إننا نسعى من خلال استراتيجية التنمية الزراعية 2030 إلى تطوير الرى الحقلى وترشيد زراعة الأرز من أجل توفير 12 مليار متر مكعب تساهم في تلبية احتياجات المشروع القومي لاستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان.

وأضاف البلتاجى، في كلمة له امام المنتدى العربى الثالث للمياه الذى بدأ أعماله اليوم الثلاثاء بالقاهرة، إنه ليس أمامنا خيار سوى التأقلم مع التغيرات البيئية والمناخية المقبلة من خلال ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة من خلال زيادة كفاءة الرى الحقلى وتغيير نظم ادارة الرى.

وتابع وزير الزراعة ان التقارير الدولية تؤكد ان المناطق الجافة مثل المنطقة العربية ستكون اكثر جفافا في العقود المقبلة بسبب ارتفاع درجة حرارة الارض بنحو 4 درجات حتى عام 2050، مشيرًا إلى أننا نتجه إلى مزيد من الفقر المائي، وسوف يتراجع متوسط نصيب الفرد العربى من المياه إلى أقل من 500 متر مكعب.

وشدد البلتاجى على ضرورة زيادة الاعتماد على النفس في توفير وتدبير احتياجاتنا المائية والغذائية، خاصة مع اتجاه كثير من الدول المنتجة للمحاصيل الاستراتيجية الى وقف التصدير وخاصة من القمح الذى تستورد المنطقة العربية منه 60 مليون طن، مشيرًا إلى أن الأموال لن تفلح مستقبلا في توفير الغذاء والمياه لنا ما لم نسارع باستثمارها حاليا في زيادة انتاجنا بأنفسنا.

يذكر أن المنتدى العربى الثالث للمياه، ينظمه المجلس العربى للمياه ويعقد هذا العام تحت شعار “معًا نحو مستقبل مائى عربى آمن”، ويستمر لمدة ثلاثة ايام، بحضور لفيف من وزراء المياه والزراعة وكبار المسئولين والخبراء من مختلف الحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية.

أ ش أ