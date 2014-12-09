“القومي لحقوق الأنسان ” يؤكدان على أهمية التعاون المصرى الإفريقي المشترك

قام وفد من الصحفيين الأفارقة بزيارة إلى مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان ،حيث التقى الوفد مع السيد محمد فائق رئيس المجلس والدكتور بطرس بطرس غالى الرئيس الشرفى للمجلس والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كل على حده.

وقد شرح السيد فائق للوفد خطط وبرامج عمل المجلس من أجل العمل على نشر و تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وكذلك التعاون الاقليمى مع المؤسسات الافريقية لحقوق الإنسان مؤكدا على أهمية التعاون الإفريقى المشترك لتحقيق التنمية لأن القارة الأفريقية تملك من الموارد والامكانيات المؤهلة لأحداث نقلة حقيقة فى التنمية .

كما شرح تطورات الأوضاع فى مصر خاصة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

ومن جانبه أكد الدكتور غالى خلال اللقاء على أهمية العلاقات والتعاون المصرى مع الدول الأفريقية .. وقال أن هناك مشاكل تتعرض لها مصر والدول الافريقية ،ومن بينها مشكلة الأنفجار السكانى بالإضافة إلى مشاكل الطاقة وتطوير التعليم والصحة وكل هذه المشاكل تتطلب التعاون.

وأضاف غالى إنه يؤمن بالتفاوض السياسي لحل المشاكل بين الدول .. وأشار إلى أن هناك لاعب جديد فى النظام الدولى ويلعب دوراً مهماً فى النظام الدولى وهو المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية .

وأكد على أهمية الانفتاح والأستفادة من العولمة وتجنب أضرارها ، وقال موجهاً حديثه إلى الصحفيين بأن يعلموا وينفتحوا على قضايا عصر العولمة وعدم الانغلاق .

حضر اللقاء الدكتورة سامية عباس الأمين العام لأتحاد الصحفيين الأفارقة الذى يتخذ من القاهرة مقراً له وصرحت بأن زيارة الوفد تأتى ضمن دورة تدريبية للتعرف على نظام العمل فى المؤسسات الصحفية المصرية ولقاء كبار المسؤليين والشخصيات العامة البارزة.